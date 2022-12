Emma Corrin, la celebridad que le molesta que la traten de ella

La actriz Emma Corrin ha generado polémica al confesar que le molesta que la traten como ella porque aún no tiene definido su género.

Aunque no es la primera celebridad que se declara no binaria, sus declaraciones no han pasado desapercibidas y miles de personas han opinado al respecto.

“No sé a dónde llegará la exploración de mi género y no lo quiero pensar, solo sé que me siento mucho mejor”, detalló Emma Corrin antes de decir que le molesta que la traten con el género femenino.

Emma interpreta a Diana en The Crown, papel que le ha dejado cientos de seguidores que hoy la apoyan con su decisión de ser no binaria.

La joven de 26 años de edad aseveró que fue en The Crown donde descubrió que aún no había encontrado su género y sintió por primera vez que le molesta que la traten como ella.

“Es aceptar las diferentes partes de mí”, dijo la celebridad al pedir a sus fanáticos no tratarla como mujer ni como hombre.

Aseveró que es difícil descubrir y navegar su género mientras el ojo público está sobre ella en una industria extremadamente demandantes.

Agregó que para ella es incómodo que la gente con la que trabaja la trate como mujer, es alto que le molesta. “Estaba trabajando lejos de todos los que me conocen y cuando la gente me trataba de ella me sentía muy raro e incómodo.

Hace unos eses Demi Lovato pidió que usaran el término ella para referirse a su persona, ya que no se identificaba como hombre ni mujer.