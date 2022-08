Demi Lovato ya no quiere que la llamen con elle, dejando atrás el género no binario para ser ella

La actriz Demi Lovato volvió a generar polémica al asegurar que dejó atrás el género binario y el pronombre elle para volver a ser mujer.

Lovato, habló sobre su género un año después de haber provocado una ola de comentarios al declararse no binario.

“No me sentía como un hombre. Simplemente me sentí como un ser humano”, dijo al referirse a su decisión de adoptar el elle en mayo del 2021.

La estrella del pop agregó que no se trata de pronombres, sino de sentirse humano en su esencia. “Últimamente me he sentido más femenina, así que la he adoptado de nuevo”.

Seguidores de Demi Lovato mostraron apoyo a la decisión, mientras que cientos de personas han cuestionado su falta de identidad al cambiar drásticamente lo que la define.

En ese sentido, acotó que nadie es perfecto y que hay cuestiones que van de la mano con el respeto. “Todos confunden los pronombres en algún momento, y especialmente cuando las personas están aprendiendo, todo se trata de respeto”.

La cantante una vez que hizo el anuncio cambió el pronombre elle en sus redes sociales para sustituirlo por ella.

“Soy una persona tan fluida cuando se trata de mi género, mi sexualidad, mi música, mi creatividad”, dijo Demi Lovato.

Indicó que estuvo en un proceso de equilibrar la energía masculina y femenina.