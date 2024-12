El éxito navideño de Mariah Carey cae tras 20 años de liderar la lista de canciones navideñas 

El éxito musical de Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You" está siendo desplazado como favorito para las fiestas navideñas después de 20 años de liderar la lista de canciones de la época.

La cadena de noticias NBC News se dio a la tarea de analizar el contenido de las distintas plataformas de streaming, descubriendo que la canción ha decaído desde el 2023.

Aunque "All I Want for Christmas Is You" no ha sido desplazada de las favoritas, ya no causa el mismo efecto en las nuevas generaciones.

De continuar la tendencia a la caída, en unos años la canción, sería solo un recuerdo y nuevos temas se irían posicionando.

"El 2023 marcó un cambio significativo en el patrón de popularidad. Por primera vez en años, no logró el mismo impacto en los meses previos a la Navidad", se informó sobre la caída de la canción lanzada en 1994.

Es importante destacar que "All I Want for Christmas Is You" en la década de los 90 no fue el éxito que se esperaba, fue años después que el tema se convirtió en todo un ícono navideño.

Se ha indicado que la inclusión de la canción fue un riesgo calculado que dio sus frutos años después.