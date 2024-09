Cristiano Ronaldo se convierte en la primera persona en acumular 1,000 millones de seguidores

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo continúa robándose las portadas de los medios internacionales. Esta vez se convirtió en la primera persona en el mundo en acumular mil millones de seguidores.

Fue el propio Ronaldo que confirmó en sus redes sociales el nuevo récord que logró este 2024, el cual ha estado lleno de éxitos para el conocido futbolista.

«Esto es más que un número: es un testimonio de nuestra pasión, motivación y amor compartidos por el juego más allá», escribió Ronaldo en sus redes sociales.

El futbolista no dudó en reconocer el amor de las personas que lo siguen, quienes aportaron para que se convirtiera en la primera persona en acumular mil millones de seguidores.

«Ahora somos 1,000 millones los que estamos juntos. Han estado conmigo en cada paso del camino, en todos los altibajos», escribió el futbolista sobre el apoyo que ha recibido tras lanzar su canal de YouTube.

Además, destacó que para él la cantidad de seguidores es más que un número, «es un testimonio de nuestra pasión, motivación y amor compartidos por el juego y más allá».

Recordó en el mensaje de agradecimiento por convertirse en la primera persona con mil millones de seguidores sus inicios en las calles de Madeira.

«Has estado conmigo en cada paso del camino, en todos los altibajos. Este viaje es nuestro viaje y juntos hemos demostrado que no hay límites para lo que podemos lograr», agrega el posteo en X.

Destacó que muchas cosas están por venir y que seguirá haciendo historia.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024