Cristiano Ronaldo dice que “es una fresa que la gente quiere morder”

El futbolista Cristiano Ronaldo ha causado revuelo al decir que es como una fresa que la gente quiere morder durante una entrevista televisiva.

Las declaraciones de Ronaldo salieron a luz el pasado 17 de noviembre cuando habló en contra del entrenador de su equipo, el Manchester United.

El astro del fútbol con más de 700 millones de seguidores en sus plataformas sociales reveló su secreto para la fama, y no precisamente es ser jugador.

Según el jugador su secreto para tanta popularidad es su belleza, ya que mucha gente lo quiere morder como sí el fuera una fresa.

“No es solo porque juego bien el fútbol, creo que el resto es relevante, hay que ser carismático. Creo que ser guapo también ayuda”, dijo el astro del futbol.

Indicó que aunque no conoce la verdadera razón de su popularidad, la relaciona con su físico y el efecto que genera en las personas.

“No sé la verdadera razón, pero soy una fruta que la gente quiere morder”, acotó sobre su aceptación en las redes, su talento en el fútbol y su belleza.

En ese sentido, señaló que la fruta que lo caracteriza es “una fresa. No sé cómo se expresa en inglés, pero es eso, una fruta que todo el mundo quiere morder”.

Tras hablar de su popularidad, indicó que está acostumbrado a que los medios de su país lo ataquen constantemente.

“Estoy acostumbrado a vivir con las críticas. Me gusta ver en los malos momentos quién está a mi lado y quién solo aporta negatividad. En los últimos meses, la prensa me ha criticado. Incluso más, incluso la portuguesa, y no lo entiendo”, apuntó.