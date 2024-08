Compañías Cervecerías Unidas Optimizará las Operaciones de su Cadena de Suministro en Evolución con Blue Yonder

La empresa líder en bebidas implementará soluciones de Warehouse Management de Blue Yonder para agilizar los procesos de logística y distribución.

SANTIAGO, Chile & DALLAS–(BUSINESS WIRE)–La industria de alimentos y bebidas continúa enfrentando una miríada de desafíos, desde mantener el cumplimiento con estrictas regulaciones de calidad, seguridad y medio ambiente hasta lograr niveles de servicio de manera rentable. Es por eso que Compañías Cervecerías Unidas (CCU), una empresa de bebidas de múltiples categorías, implementará Blue Yonder Warehouse Management en 26 almacenes para transformar digitalmente sus operaciones de cadena de suministro y satisfacer la creciente demanda.





Fundada en 1902, CCU es una empresa diversificada de bebidas que opera en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. La compañía está involucrada en la producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, incluyendo cerveza, vino, refrescos, agua embotellada y jugos. Con sus sistemas actuales incapaces de mantener el ritmo de la creciente complejidad y escala de su cadena de suministro, CCU recurrió a Blue Yonder para desplegar una solución SaaS con las características innovadoras y capacidades de integración necesarias para apoyar sus operaciones en expansión.

Con Blue Yonder, CCU podrá:

Obtener visibilidad y control de extremo a extremo para mejorar la gestión de inventarios.

Utilizar el seguimiento en tiempo real para garantizar el cumplimiento y aumentar la precisión, eficiencia y velocidad.

Optimizar tareas para agilizar las operaciones, mejorar la productividad y aumentar el rendimiento.

Reducir su impacto ambiental al disminuir el desperdicio y las emisiones de carbono.

“Las soluciones de Blue Yonder son fundamentales para nuestra estrategia de modernización de nuestras operaciones de cadena de suministro,” dijo Matías Rojas, chief information officer de CCU. “Las funcionalidades avanzadas y la flexibilidad de su solución de Gestión de Almacenes nos permitirán gestionar mejor nuestro diverso portafolio de productos y agilizar nuestros procesos logísticos, mejorando en última instancia nuestro servicio a los clientes.”

“Al aprovechar la Gestión de Almacenes de Blue Yonder, estamos colocando a CCU a la vanguardia de la tecnología de clase mundial,” dijo Hans Castillo, Director del Centro de Excelencia Logística de CCU. “La solución nos permite aumentar la eficiencia en nuestras operaciones logísticas, mejorar los procesos de picking, mejorar la trazabilidad de los productos y elevar los niveles de servicio para nuestros clientes.”

Blue Yonder Warehouse Management ofrece las capacidades de optimización más completas, permitiendo a CCU aumentar el rendimiento, mejorar el servicio al cliente y reducir costos. Al proporcionar visibilidad y sincronización en tiempo real a lo largo de toda la cadena de suministro, la solución SaaS permitirá a CCU gestionar eficientemente los niveles de inventario, reducir el desperdicio y asegurar la entrega oportuna de productos. CCU también utilizará Blue Yonder Warehouse Management para optimizar la logística y gestión de su sistema de botellas retornables, permitiendo a la empresa de bebidas apoyar aún más sus objetivos globales de sostenibilidad.

“Al igual que muchas industrias, las empresas de bebidas enfrentan una creciente demanda de eficiencia, sostenibilidad y resiliencia en las operaciones de la cadena de suministro,” dijo Terry Turner, presidente de Manufactura de Blue Yonder. “La implementación de Blue Yonder Warehouse Management proporcionará a CCU la flexibilidad, inteligencia y capacidad de respuesta para superar estas complejidades mientras continúa satisfaciendo las demandas cambiantes de los clientes y del mercado.”

