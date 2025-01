Colombia y EEUU se enfrascan en una disputa diplomática por los inmigrantes

El gobierno de Colombia y Estados Unidos (EEUU) se han enfrascado en una disputa diplomática por el envío de inmigrantes indocumentados de regreso a su tierra.

La disputa entre las naciones comenzó cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, tomó la determinación de no recibir a sus ciudadanos repatriados porque venían con cadenas, como si fueran delincuentes.

Fue por medio de un posteo en X que anunció que no cedería ante las humillaciones del líder estadounidense, Donald Trump, y que estaba dispuesto a enviar el avión presidencial para traer a sus ciudadanos de regreso a Colombia.

Inmediatamente, la gestión Trump respondió con medidas extremas como un aumento de los aranceles de un 25%, algo que Petro respondió imponiendo los mismos gravámenes.

Producto de la disputa diplomática también se prohíbe los viajes para los ciudadanos colombianos y la revocación de visas para funcionarios colombianos en EEUU.

Asimismo, señaló que las inspecciones más estrictas de los envíos de carga que llegan desde Colombia, sanciones bancarias y financieras y sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno,

Según Trump, estas sanciones solo son el comienzo de las medidas estrictas que implementará para obligar a Petro a aceptar a los repatriados.

“¡Estas medidas son solo el comienzo. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a entrar en los Estados Unidos!”, escribió el gobernante estadounidense.

La decisión de Petro de desafiar a Trump ha generado un golpe político que podría ser un anuncio de lo que está dispuesto a hacer Trump si uno de los países se opone a recibir a los inmigrantes.

Petro, publicó un nuevo posteo desafiante y asegurando que no dará su brazo a torcer.

Jamás permitiré que en vuelos traigan a los colombianos esposados. Marco, si eso lo.permitieron funcionarios de la cancillería, jamás bajo mi indicación. Cipayos serán.Yo soy hombre de la libertad, no de las cadenas https://t.co/YWsado2OFO— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

LO MÁS DESTACADO DEL DISCURSO DE PETRO

"Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. Estrecho las manos de los blancos libertarios herederos de Lincoln y de los muchachos campesinos negros y blancos de los EEUU, ante cuyas tumbas lloré y recé en un campo de batalla, al que llegué, después de caminar montañas de la toscana italiana y después de salvarme del COVID-19. Ellos son EEUU y ante ellos me arrodillo, ante más nadie"-

"No me gusta su petróleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago de whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano".

"Puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de estado como hicieron con Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia, son amantes de la libertad".

"Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas. Somos pueblos de los vientos, las montañas, del mar Caribe y de la libertad".

"No nos dominarás nunca. Se opone el guerrero que cabalgaba nuestras tierras, gritando libertad y que se llama Bolívar".

"Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a EEUU, yo hago lo mismo. Que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo".