Donald Trump y su cameo en “Mi Pobre Angelito 2”: un debate que no pierde vigencia

A más de tres décadas de su estreno, Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York sigue siendo uno de los clásicos navideños más queridos por el público. Sin embargo, una escena breve pero controversial ha dividido opiniones con el paso del tiempo: la aparición del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El cameo de Trump ocurre cuando Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, entra al icónico Hotel Plaza y pregunta por el lobby. Trump, dueño del hotel en ese entonces, aparece por unos segundos indicándole la dirección. Aunque en su momento fue solo una curiosidad más, el ascenso político del empresario ha provocado que muchos espectadores y críticos cuestionen la permanencia de esa escena en la cinta.

El director de la película, Chris Columbus, ha hablado en varias ocasiones sobre el tema, e incluso recientemente confesó que preferiría eliminar el cameo. En una entrevista con el San Francisco Chronicle, Columbus llamó a esa escena su “albatros” y expresó su frustración por no poder editarla sin enfrentar posibles repercusiones políticas. “No puedo quitarla. Si lo hago, probablemente me expulsarían del país. Me considerarían no apto para vivir en Estados Unidos, así que tendría que volver a Italia o algo así”, bromeó, aunque dejando entrever que teme a las consecuencias de un cambio así.

Donald Trump, por su parte, ha declarado sentirse “orgulloso” de su participación en la película, y Mi Pobre Angelito 2 se mantiene como una de las apariciones más recordadas de su historial en medios. Además de sus roles en programas como The Apprentice, The Fresh Prince of Bel-Air y Sex and the City, Trump ha sido constantemente parodiado en programas como Saturday Night Live y Our Cartoon President.

Pese a las peticiones de parte del público para que se elimine su escena del filme, la versión que incluye a Trump sigue disponible en plataformas como Disney+. La discusión en torno a su presencia en la película pone de manifiesto cómo el entretenimiento y la política pueden entrelazarse de forma inesperada, generando debates que van más allá de la pantalla.

Por ahora, todo indica que el controvertido cameo permanecerá en la historia del cine navideño, para bien o para mal.