Charles Leclerc, atleta de renombre mundial, se asocia con Eight Sleep para redefinir la recuperación

Leclerc se une como embajador e inversor a la empresa líder mundial en fitness del sueño para demostrar que el rendimiento de élite comienza con un sueño optimizado

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Charles Leclerc, el piloto de carreras de clase mundial conocido por su excepcional talento a lo largo de su carrera, se asocia con Eight Sleep, la compañía líder mundial en fitness del sueño, como Embajador de Atletas e Inversor. Con esta asociación, Leclerc se une al grupo de élite de cientos de atletas profesionales y empresarios de éxito que utilizan la tecnología de sueño de clase mundial de Eight Sleep para alimentar su rendimiento, demostrando que la recuperación es tan importante como la velocidad en la pista.









Como atleta de élite, Leclerc está acostumbrado a soportar una presión extrema en su deporte, además de tener que sobrellevar un agotador calendario de viajes durante todo el año. Mientras se prepara para la temporada 2025, sabe que cada detalle es importante para mantener la mejor forma física y mental, especialmente el sueño.

Leclerc se une a una lista de élite de más de 300 atletas profesionales de varias disciplinas deportivas que confían en Eight Sleep para mejorar su rendimiento y recuperación, entre los que se incluyen Taylor Fritz (que también es inversor en Eight Sleep), Brock Purdy, Aaron Judge, Jimmy Butler y otros. La asociación subraya el compromiso de Eight Sleep de ayudar a los mejores deportistas del mundo a desarrollar todo su potencial a través de la tecnología avanzada del sueño.

" Asociarme con Eight Sleep fue una elección natural para mí porque comparten mi compromiso de buscar la excelencia", manifestó Charles Leclerc. " Dormir en el Pod me da mucha información que es vital para mi entrenamiento; me dice tanto a mí como a mis entrenadores lo duro que debo esforzarme, lo que es especialmente crítico durante la temporada cuando no puedo permitirme poner demasiada presión en el cuerpo dado lo exigentes que son las carreras. Con estos conocimientos personalizados, Eight Sleep ha redefinido realmente mi forma de enfocar el sueño y me da la ventaja para centrarme en el trabajo y rendir en la pista".

Como embajador e inversor, Leclerc está ayudando a establecer un nuevo estándar para los futuros atletas y hace hincapié en el papel del sueño optimizado para maximizar el rendimiento y la recuperación. Leclerc estará equipado con el Pod durante toda la temporada 2025, en la que aspira a ganar un campeonato del mundo. Con el Pod, Leclerc está equipado para recuperarse más rápidamente y rendir al máximo a pesar de las incesantes exigencias de su deporte.

" Al crecer en Italia, el automovilismo fue una parte importante de mi vida, ya fuera compitiendo yo mismo, ayudando a mi padre a arreglar su coche de carreras en el garaje o viendo las carreras en casa", dijo Matteo Franceschetti, cofundador y CEO de Eight Sleep. " He observado la trayectoria de Charles desde sus inicios y entiendo el duro trabajo y la disciplina que ha puesto para mantenerse mental y físicamente fuerte como atleta de élite. Nuestra asociación con Charles demuestra que la tecnología de clase mundial del Pod establece el estándar para cualquiera que busque optimizar su salud y rendimiento".

NOVEDADES EN EIGHT SLEEP

En 2024, Eight Sleep introdujo importantes innovaciones y alianzas para redefinir la aptitud para el sueño, entre las que se incluyen las siguientes:

Pod 4 Ultra: la solución para dormir más potente de Eight Sleep, validada clínicamente para aumentar el tiempo de sueño hasta una hora por noche.

la solución para dormir más potente de Eight Sleep, validada clínicamente para aumentar el tiempo de sueño hasta una hora por noche. Sleep Elixir: un revolucionario suplemento para dormir desarrollado con el experto en longevidad Dr. Peter Attia. Impulsado por los conocimientos de más de 600 millones de horas de datos de sueño, Sleep Elixir es el primer suplemento que evoluciona iterativamente como el software, creando una transición fluida y tranquila del día a la noche.

un revolucionario suplemento para dormir desarrollado con el experto en longevidad Dr. Peter Attia. Impulsado por los conocimientos de más de 600 millones de horas de datos de sueño, Sleep Elixir es el primer suplemento que evoluciona iterativamente como el software, creando una transición fluida y tranquila del día a la noche. Asociaciones de deportistas: Eight Sleep sigue ampliando su lista de deportistas profesionales embajadores con el fichaje del tenista estadounidense Taylor Fritz como deportista embajador e inversor. Trabajar con Fritz ayudó a educar a la nueva generación de estrellas emergentes del tenis sobre la importancia de un sueño de calidad mientras afrontan agotadores calendarios de viajes y torneos de una semana de duración.

Con casi 1000 millones de horas de datos de sueño que alimentan su investigación y desarrollo de productos, Eight Sleep sigue redefiniendo lo que es posible para los mejores deportistas del mundo. Para obtener más información, visite eightsleep.com. Para acceder a las imágenes, visite el Kit de prensa digital.

Acerca de Eight Sleep

Eight Sleep es la primera empresa de fitness del sueño del mundo con la misión de impulsar el potencial humano a través de un sueño óptimo. Fundada en 2014 y con sede en la ciudad de Nueva York, sus tecnologías de hardware, software e inteligencia artificial impulsan a los mejores atletas, empresarios y profesionales del mundo, como Charles Leclerc, Taylor Fritz, Brock Purdy, Lucy Charles-Barclay, Aaron Judge y Jimmy Butler, entre otros. Eight Sleep fue nombrada una de las empresas más innovadoras de Fast Company en 2019, 2022 y 2023. La empresa también fue reconocida dos años seguidos por "Los mejores inventos del año" de TIME. Eight Sleep está a la venta en Australia, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos a través de eightsleep.com.

