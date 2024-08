Brasil y Elon Musk se enfrascan en una lucha de poder que dejó el cierre de X

El gobierno de Brasil y el multimillonario Elon Musk se han enfrascado en una lucha de poder que dejó el cierre de X en el país suramericano.

La problemática entre el gobierno de Lula da Silva y Musk iniicpo cuando el Tribunal Supremo brasileño solicitó a X la eliminación de ciertas cuentas.

El argumento del país suramericano para la censura era la difusión de noticias falsas y propaganda política. A pesar de los llamados de Brasil para que el empresario tomara acciones la rotunda negativa de cerrar las cuentas provocó el enojo de los tribunales.

La problemática se ha intensificado hasta registrarse el cierre de X, el cual se confirmó el viernes; aumentando las fisuras entre el dueño de la plataforma y las autoridades de la nación suramericana.

Una vez que Brasil anunció al mundo que cancelaría X en la nación, Elon Musk ha respondido con meses; generando aún más polémica a nivel mundial.

La nación no ha visto con buenos ojos la respuesta del multimillonario y no solo busca el cierre de X. Hace unas horas, anunció que la Corte Suprema ha puesto el foco en Starlink.

“A principios de esta semana, recibimos una orden del juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexander de Moraes, que congela las finanzas de Starlink e impide realizar transacciones financieras en el país”, comunicó SpaceX en sus redes sociales.

Ante la noticia, Musk no se imputó y anunció que el internet será gratuito para los más de cuatro millones de usuarios en Brasil mientras se soluciones las diferencias con las autoridades.

Lejos de una solución, la decisión de cerrar X ha aumentado las tensiones hasta el punto que Musk anunció que este sábado publicaría una larga lista de crímenes cometidos por el juez Moraes.

