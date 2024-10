Biden muerde y da besos a bebés durante la celebración de Halloween 

Una nueva polémica ha envuelto al presidente Joe Biden. Esta vez por los varios videos mordiendo y besando a bebés durante la celebración de Halloween.

Las tiernas grabaciones circularon en el internet como parte de la participación de Biden en la celebración del Día de las Brujas, como se la conoce en Latinoamérica.

Son varios videos que muestran al líder estadounidense dándole la bienvenida a decenas de pequeños que llegaron a la Casa Blanca para recibir golosinas en el marco de la celebración, que en EEUU es toda una fiesta.

Medios internacionales y locales destacaron la acción de Biden como parte de los preparativos de la celebración de Halloween que cada año realizan como una tradición.

Una vez que la noticia se viralizó, cientos de personas han mencionado el peligro detrás del gesto tierno del presidente; haciendo alusión a supuestos actos pedófilos en contra de los menores.

Por su parte, Biden se tomó el tiempo para saludar a cada menor, haciendo enormes filas de niños que lo esperaban para que les entregara su dulce como tradicionalmente lo hace.

Más de 800 personas, incluidos los padres de los niños, llegaron a la Casa Blanca para la celebración de Halloween.

