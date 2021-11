AWS Anuncia Planes para Abrir su Segunda Región en Canadá

La nueva región de AWS Canada West (Calgary) estará disponible a fines de 2023/principios de 20 24, lo que brindará a los clientes una latencia aún menor, una mayor tolerancia a fallas y resistencia para cargas de trabajo críticas en la nube

El estudio de impacto económico de AWS recientemente publicado estima que AWS invertirá más de 17 mil millones de USD (21 mil millones de CA) en Canadá para 2037 en la construcción y operación de sus dos Regiones de infraestructura

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Amazon Web Services (AWS), empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció que planea abrir una región de infraestructura en Alberta, Canadá, a fines de 2023/principios de 2024. La nueva región de AWS Canadá Occidental (Calgary) constará de tres Zonas de Disponibilidad (Availability Zones, AZ) en el momento del lanzamiento y se unirá a la región de AWS Canadá (central) existente en Montreal, que también consta de tres zonas de disponibilidad. A nivel mundial, AWS tiene 81 zonas de disponibilidad en 25 regiones geográficas, con planes para lanzar 27 zonas de disponibilidad más y nueve regiones de AWS más en Australia, Canadá, India, Indonesia, Israel, Nueva Zelanda, España, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. La región de AWS Canadá Occidental (Calgary) permitirá que incluso más desarrolladores, empresas incipientes y empresas, así como el gobierno, la educación y las organizaciones sin fines de lucro, ejecuten sus aplicaciones y atiendan a los usuarios finales desde los centros de datos ubicados en Canadá. AWS también publicó un estudio de impacto económico (economic impact stud, EIS) en el que se estima que el gasto de la empresa en la construcción y el funcionamiento de la nueva región AWS Canadá Occidental (Calgary) y la región AWS Canada (Central) existente en Montreal crearán en conjunto más de 5000 nuevos puestos de trabajo con un inversión estimada de más de 17 mil millones de USD (21 mil millones de CA) en las economías locales para 2037. Ambas regiones de infraestructura agregarán un estimado de 31,6 mil millones de USD (39 mil millones de CA) al PIB de Canadá durante el mismo período de tiempo. Para obtener más información sobre la infraestructura global de AWS, visite: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

“Nuestra infraestructura en Canadá ha permitido a los clientes transformar la forma en que las empresas, las instituciones educativas y las agencias gubernamentales atienden a sus partes interesadas. Con otra región de AWS en Canadá, los clientes verán una latencia aún menor para soluciones emergentes como aplicaciones habilitadas para 5G y aprendizaje automático en el borde y fortalecerá su capacidad para diseñar su infraestructura regional para una tolerancia a fallas, resiliencia y disponibilidad aún mayores. ”, indicó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de servicios de infraestructura de AWS. “Estamos entusiasmados en construir una infraestructura de clase mundial para ayudar a las organizaciones a reinventar la forma en que brindan soluciones a los clientes y fomentan el crecimiento económico.”

“Esta importante inversión de AWS demuestra una vez más que Alberta se está estableciendo como un actor dominante en tecnología e innovación digital. Este proyecto de centro de datos multimillonario en nuestra provincia subraya el trabajo que está realizando Invest Alberta para crear empleos y diversificar la economía ”, expresó el primer ministro de Alberta, Jason Kenney. “Espero trabajar con AWS en este proyecto y ver cómo fortalecerá el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones de Alberta.”

Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas distintas y separadas. Las zonas de disponibilidad están ubicadas lo suficientemente lejos unas de otras para respaldar la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS enfocados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad con el objeto de lograr una tolerancia a fallos aún mayor. La región de AWS Canadá Occidental (Calgary) permitirá a los clientes con preferencias de residencia de datos almacenar datos de forma segura en Canadá al tiempo que proporciona una latencia aún menor en todo el país y más flexibilidad para ejecutar aplicaciones en múltiples regiones.

En general, se estima que AWS invertirá más de 17 mil millones de USD (21 mil millones de CA) en Canadá para 2037 a través de la construcción y operación de sus dos Regiones de infraestructura. Se espera que esta inversión en infraestructura de AWS aumente el PIB de Canadá en, aproximadamente, más de 31 mil millones de USD (39 mil millones de CA) durante el mismo período de tiempo. En la recién anunciada región de AWS Canadá Occidental (Calgary), AWS planea invertir más de 3 mil millones de USD (4 mil millones de CA) para 2037, lo que incluye gastos de capital en la construcción de centros de datos, gastos operativos tales como servicios continuos y costos de instalaciones y compras. de bienes y servicios de empresas regionales. La Declaración de Impacto Ambiental establece que la nueva región de AWS debe traer beneficios económicos directos e indirectos como nuevos empleos y ventas para la cadena de suministros de los centros de datos y sectores relacionados en Canadá. En total, se estima que la inversión en la nueva región de AWS Canada Occidental (Calgary) creará más de 950 nuevos empleos equivalentes a tiempo completo (full-time equivalent, FTE) en Canadá.

Los clientes y los socios de AWS dan la bienvenida a la región de AWS Canada Occidental (Calgary)

Los clientes de Canadá seguirán uniéndose a los millones de clientes activos que utilizan AWS cada mes en más de 190 países de todo el mundo. Organizaciones canadienses, incluidas Air Canada, Universidad de Athabasca, Benevity, Grupo Financiero BMO Financial, Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, D2L, Hootsuite, Universidad de Humber, Keyera, Neo Financial, NHL, Nutrien, lululemon athletica, Autoridad Provincial de Servicios de Salud, Porter Airlines, Sun Life, Transporte Trimac y Hospital General de Vancouver eligen AWS para ejecutar sus cargas de trabajo para generar ahorros de costos, acelerar la innovación y acelerar el tiempo de comercialización.

Sun Life es una organización líder en servicios financieros internacionales que brinda soluciones de vida, salud y patrimonio a clientes individuales y corporativos. “A través de nuestra transformación digital, innovamos constantemente para mejorar lo que hacemos para ayudar a nuestros clientes a lograr seguridad financiera de por vida y vivir vidas más saludables”, expresó Laura Money, vicepresidenta ejecutiva y directora de información de Sun Life. “Con el anuncio de hoy de una segunda región de AWS en Canadá, agregaremos otra capa de resiliencia empresarial para brindar más apoyo a nuestros clientes que necesitan mantener sus datos en Canadá.”

La Autoridad Provincial de Servicios de Salud (Provincial Health Services Authority, PHSA) es la columna vertebral del sistema de atención médica de Columbia Británica, lo que garantiza que 5 millones de residentes tengan acceso a una red de programas y servicios de atención médica especializados. Cuando se produjo la pandemia de COVID-19, la PHSA proporcionó resultados de las pruebas de COVID-19 y registros de vacunación. “Con Amazon Pinpoint, PHSA envió millones de mensajes de texto y correos electrónicos confirmando registros, notificaciones de reserva y recordatorios de citas para vacunas a los habitantes de Columbia Británica”, manifestó Shannon Malovec, directora de innovación digital de PHSA. “AWS nos permitió ampliar nuestras comunicaciones rápidamente. Vemos el valor de utilizar la última tecnología para servir a nuestros ciudadanos, y esta nueva región de AWS en el oeste de Canadá nos ayudará a nosotros y a muchas otras organizaciones a desbloquear la innovación.”

Kidoodle.TV es un servicio de transmisión para niños con sede en Calgary con más de 100 millones de descargas en 235 países y territorios de todo el mundo. “He estado usando AWS en la industria de los medios y el entretenimiento durante tanto tiempo que no puedo imaginar un mundo sin él. Es parte integral de nuestra capacidad para lanzar nuevas funciones y productos rápidamente”, aseveró Daniel Riddell, director de tecnología de Kidoodle.TV. “Debido a que AWS Cloud existía cuando comenzamos esta empresa, pudimos construir todo fuera de las instalaciones. No tuvimos la necesidad de incurrir en enormes gastos generales. Podríamos construir esencialmente la misma arquitectura de servicios que las empresas multimillonarias pudieron implementar. Cuando llegó COVID, nuestros números se dispararon. Utilizamos AWS Elemental MediaTailor y otros servicios de AWS para ampliar nuestros usuarios activos mensuales en un 3.200 % en un año y cambiar rápidamente nuestro proceso de publicación de anuncios.”

La Universidad de Athabasca (AU), la Universidad en Línea de Canadá, es una de las instituciones de educación abierta y en línea de más rápido crecimiento en el mundo y atiende a más de 43 000 estudiantes en 87 países. AU se convirtió en la primera institución postsecundaria canadiense en trasladar toda su infraestructura operativa digital a AWS el año pasado. “Me gusta decir que ‘no hay innovación a escala sin una base sólida’. El cambio de AU a AWS en 2020 fue la base de nuestra estrategia de transformación digital, proporcionando la infraestructura y los ahorros de costos que nos permitirán hacer del aprendizaje personalizado para nuestros estudiantes una realidad infinitamente escalable ”, opinó Jennifer Schaeffer, vicepresidenta de Tecnología de la Información y directora de informática. “No solo hemos transformado nuestra base digital, sino que también hemos llevado la nube a la vanguardia con nuestro plan de estudios. Estamos ayudando a capacitar a la próxima generación de profesionales de la nube a través de los programas AU PowerEDTM y AWS Academy Cloud Foundations.”

Como una de las empresas intermedias independientes más grandes de Canadá, Keyera opera un negocio de infraestructura energética integrada con amplios activos interconectados. Keyera juega un papel crucial en el procesamiento, transporte y comercialización de gas natural de combustión limpia y líquidos de gas natural que alimentan responsablemente la vida moderna en América del Norte. “Parte de cómo proporcionamos energía sostenible y responsable es colaborando con un socio sólido en innovación tecnológica. Reconocemos la necesidad de la innovación digital como una forma de brindar a nuestros clientes una mayor precisión y confiabilidad. Trabajando con AWS, creamos una nueva aplicación de aprendizaje automático que identifica proactivamente problemas en la medición, lo que nos permite responder y reaccionar en días en comparación con semanas. Hasta la fecha, hemos visto importantes mejoras de medición para Keyera y nuestros clientes, y sobre la base de este éxito, estamos expandiendo su implementación a dos instalaciones adicionales ”, destacó Kelly Hill, vicepresidente de Tecnología de la Información de Keyera. “Trabajar con AWS significa que hemos construido una plataforma de innovación digital para nuestras necesidades actuales y futuras. Los Servicios profesionales de AWS nos está ayudando a transformar nuestro negocio digital a través de nuevas aplicaciones y servicios como Amazon Rekognition para el seguimiento de activos mediante visión artificial y otros servicios como Amazon SageMaker y Amazon QuickSight para inteligencia empresarial y paneles en nuestra iniciativa de medición. Estamos entusiasmados de seguir colaborando con AWS para avanzar en nuestro viaje de innovación.”

Neo Financial, nacida en AWS, es un emprendimiento de tecnología financiera que utiliza la elasticidad de la nube de AWS para escalar su negocio. “Cuando iniciamos en el 2019, necesitábamos un proveedor de nube que nos ayudara a escalar y cumplir con los requisitos regulatorios que enfrentamos como empresa de servicios financieros. Nuestros clientes también tienen mandatos de cumplimiento que requieren que sus datos se mantengan en Canadá ”, afirmó Kris Read, cofundador y director de tecnología de Neo Financial. “En la actualidad, utilizamos Amazon Elastic Compute Cloud para nuestra infraestructura central y Amazon Simple Storage Service para su almacenamiento altamente duradero. También hemos mejorado la seguridad con Amazon GuardDuty y el rendimiento para nuestros clientes con Amazon CloudFront.”

Los socios con base en Canadá forman parte de la AWS Partner Network (APN), que incluye mas de 100 000 proveedores de software independientes (independent software vendors, ISV) e integradores de sistemas (systems integrators, SI) en todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y APN proporciona soporte comercial, técnico, de comercialización y de lanzamiento al mercado a los clientes. Los SI de APN, socios de consultoría, y los ISV ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y administración para los entornos de los clientes de AWS. Algunos ejemplos de socios de AWS Canadá incluyen Accenture, Bell Canada, Deloitte, FuseForward, FX Innovation, Levio, OpsGuru, Rackspace, Slalom, Softchoice, Qalius, Quantiphi y Xerris. Los ISV de AWS en Canadá, incluidos Arctic Wolf, Benevity, CrowdStrike, D2L, Lightspeed POS, Salesforce, SmartSimple, Tidal Migrations, Vidyard y Workday ya están utilizando AWS para entregar su software a clientes de todo el mundo y planean servir a sus clientes canadienses desde el Región de AWS Canada Occidental (Calgary) en el lanzamiento. Para obtener la lista completa de miembros de APN, visite aws.amazon.com/partners.

Xerris Inc., socio avanzado de AWS con sede en Calgary, Alberta, se especializa en brindar soluciones centradas en la tecnología para medios y entretenimiento, energía, sector público y empresas minoristas. “Hemos estado trabajando con AWS durante varios años y, en 2020, realmente aumentamos nuestras operaciones, pasando de un equipo de ocho personas a más de 100 personas”, explicó Jeremy Tooley, director ejecutivo de Xerris. “Hemos estado ayudando a clientes en el área de Calgary como StellarAlgo a escalar y optimizar sus soluciones de datos para usar modelos de aprendizaje automático y así brindar información valiosa sobre el comportamiento y la retención de los fanáticos en eventos deportivos y de entretenimiento en vivo. También estamos trabajando con Nutrien, Burnco, enerPlus y Aldo en una variedad de proyectos de transformación y fundacionales. AWS Cloud ofrece una amplia gama de servicios que ayudan a nuestros clientes a operar con agilidad y escala. Damos la bienvenida al crecimiento continuo y la inversión que AWS está poniendo en Canadá.”

Slalom, una firma de consultoría global enfocada en estrategia, tecnología y transformación empresarial con más de 11 000 empleados en 41 mercados alrededor del mundo, tiene la autonomía para moverse rápido y construir para sus clientes. “Slalom y AWS se han asociado y completado más de 1500 proyectos juntos sobre migración, modernización, análisis de datos y estrategias generales de nube, lo que ha llevado a Slalom a invertir y hacer crecer las operaciones a través de la región (central) de AWS Canadá a partir de 2016”, indicó Wayne Ingram. Director General de País de Slalom Canadá. “A través de esta asociación, Slalom Canada ha crecido a más de 750 empleados en los últimos cinco años, incluidos 150 en el oeste de Canadá en Vancouver y Calgary. Con clientes canadienses como LoyaltyOne, TC Energy y muchos otros, estamos especialmente emocionados de ver el mayor interés y la necesidad de estrategias en la nube y esperamos aún más innovación en este país.”

Invirtiendo en el futuro de Canadá

Además de la región de AWS Canadá (central) en Montreal, AWS ha lanzado cinco ubicaciones de borde de Amazon CloudFront en Vancouver, Toronto y Montreal. Amazon CloudFront es una red de entrega de contenido (Content Delivery Network, CDN) altamente segura y programable que acelera la entrega de datos, videos, aplicaciones y API a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia. Amazon abrió centros tecnológicos en Toronto y Vancouver para desarrolladores, ingenieros, profesionales de ventas, marketing y desarrollo empresarial para ayudar a los clientes y socios locales, y abrió la oficina de AWS Thinkbox en Winnipeg, centrada en el desarrollo de soluciones y servicios para la industria creativa. En marzo de 2021, Amazon Games lanzó un nuevo estudio de desarrollo en Montreal, y Amazon actualmente cuenta con 17 centros de cumplimiento, seis centros de clasificación y 35 estaciones de entrega en todo el país. Amazon emplea a más de 39 500 empleados a tiempo completo y parcial, y la compañía ha anunciado planes para crear miles de puestos de trabajo adicionales en el país a través de su red de operaciones y equipos, incluidos AWS, Amazon Ads, Amazon Games, Alexa y Prime Video.

Mejorando las habilidades de la fuerza laboral en Canadá

AWS continúa invirtiendo en la mejora de las habilidades de los desarrolladores, estudiantes y la próxima generación de líderes de TI en Canadá a través de programas como AWS re/Start, AWS Academy y AWS Educate, y desde 2013, ha ayudado a capacitar a más de 100 000 personas con habilidades de computación en la nube. Estos programas educativos de AWS ayudan a los estudiantes de todos los orígenes y experiencias a prepararse para las carreras en la nube. Desde cursos universitarios hasta programas de capacitación de tiempo completo y contenido de aprendizaje a su propio ritmo, los programas educativos de AWS ofrecen acceso a las habilidades para comenzar una carrera en computación en la nube. Con el apoyo del programa Edge Up 2.0 de Desarrollo económico de Calgary, AWS y la Universidad de Mount Royal se han unido para llevar el programa AWS re/Start a Calgary a principios de 2022. El programa de capacitación en habilidades laborales de AWS re/Start preparará a las personas para puestos de nivel de entrada en la computación en la nube y las conectará con empleadores potenciales como parte del compromiso de Amazon de ayudar a 29 millones de personas en todo el mundo a desarrollar sus habilidades tecnológicas con capacitación gratuita en computación en la nube para 2025.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon se compromete a gestionar su negocio de forma respetuosa con el medio ambiente y se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas las operaciones empresariales para 2040, 10 años antes de los objetivos del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Un componente clave de este compromiso consiste en impulsar la infraestructura global de Amazon con energía 100 % renovable; actualmente, la compañía va en camino a lograr este hito para 2025, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030. Amazon también se convirtió en el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo en 2020, y alcanzó el 65 % de la energía renovable en todas sus empresas. En Abril de 2021, Amazon anunció su primera inversión en energía renovable en Canadá, un proyecto solar de 80 megavatios (MW) en el condado de Newell en Alberta. Una vez que se complete, el proyecto contribuirá con un estimado de más de 195 000 megavatios-hora (MWh) de energía renovable para la red, la cual es energía suficiente como para abastecer a más de 18 000 hogares canadienses durante un año. En junio de 2021, Amazon anunció su segundo y mayor proyecto de energía renovable en Canadá: una granja solar de 375 MW en Vulcan, Alberta. Cuando entre en funcionamiento el próximo año, la huerta solar aumentará la capacidad de Amazon en Canadá a más de 1 millón de megavatios hora (MWh), lo suficiente para alimentar más de 100 000 hogares canadienses durante un año. Estos proyectos contribuirán a impulsar la infraestructura global de Amazon. Para obtener más información sobre los esfuerzos de sostenibilidad de AWS diríjase a aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

Acerca de Amazon Web Services

Durante más de 15 años, Amazon Web Services ha sido la oferta de servicios en la nube más completa y con mayor adopción del mundo. AWS ha estado expandiendo sus servicios constantemente para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo en la nube y ahora cuenta con más de 200 servicios completos relacionados con informática, almacenamiento, bases de datos, redes, analítica, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (Internet of Things, IoT), servicios móviles, seguridad, servicios híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), desarrollo y aplicación de medios, despliegue y gestión desde 81 zonas de disponibilidad en 25 regiones geográficas, con planes anunciados para 27 zonas de disponibilidad adicionales y otras nueve regiones de AWS en Australia, Canadá, India, Indonesia, Israel, Nueva Zelanda, España y Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. Millones de clientes, como las empresas incipientes de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, confían en AWS para impulsar su infraestructura, facilitar su agilidad y reducir los costos. Para obtener más información acerca de AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más orientada al cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar más seguro para trabajar del planeta. Los comentarios de los clientes, las compras en 1-clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología de compra sin cajeros (Just Walk Out), Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las innovaciones pioneras lanzadas por Amazon. Para obtener más información, visite amazon.com/about y siga a @AmazonNews.

