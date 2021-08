Argentina: Denuncian a “Dragón Ball Super” por violencia simbólica

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Argentina denunció a la serie “Dragón Ball Super” por violencia simbólica generando una ola de comentarios en las redes.

La noticia se ha vitalizado este martes, luego que medios naciones e internacionales replicaran las quejas del ente estatal de Argentina.

Según la denuncia, uno de los capítulos de “Dragón Ball Super” ejerce violencia sexual por parte de una mayor hacia una menor.

La serie escrita por Akira Toriyama e ilustrada por Toyotaro se transmite en Argentina desde el 2015 a través de Cartoon Network Latinoamérica.

“En un contexto de aceptación social, en el que se naturaliza la vulneración de una niña”, informaron autoridades de la institución pública argentina.

Para el ente protector de los derechos de la mujer, “Dragón Ball Super” expone a los menores a violencia simbólica cuando el el personaje del Maestro Roshi le pide a uno de sus alumnos que le permita utilizar los “servicios” de una de sus mascotas mágicas, la cual puede transformarse físicamente.

Durante el ejercicio el Maestro Roshi aclara que lo que quiere es “que se convierta en una hermosa jovencita”, justificando que su “punto débil son mis pensamientos pervertidos que deseo superar”.

Sobre ese capítulo en específico de “Dragón Ball Super” el Ministerio de la Mujer argentino asegura que es morboso.

“La adolescente encerrada con el adulto Maestro Roshi diciendo que no reiteradas veces y tratando de escapar –dando claras muestras de que no hay consentimiento-; el Maestro, en su lugar de poder, diciendo que no puede detenerse, que es más fuerte que él; mientras que los demás personajes miran desde afuera no interviniendo en la situación”, cita la alegación presentada en la denuncia.