Amenazan y obligan a joven a someterse a una cirugía de cambio de género

Un caso sumamente extraño está siendo investigado por la policía india luego que un joven denunciara que lo obligaron a someterse a una cirugía de cambio de género.

Según la víctima, de 20 años de edad, fue obligado a ir al hospital bajo un falso diagnóstico que finalmente terminó en convertirlo en mujer sin su consentimiento.

El joven, de quien se ha protegido su identidad, asegura que un conocido lo llevó al hospital bajo amenazas.

“Me trajo aquí y a la mañana siguiente me operaron. Cuando recuperé el conocimiento, me dieron que había cambiado de chico a chica”, dijo el denunciante sobre la cirugía de cambio de género que fue sometido bajo engaño.

El medio de noticias indio NDTV resaltó que el hombre que habría ayudado hacerle el tratamiento bajo engaños lo acosaba y amenazada desde hace dos años por problema relacionados con unas propiedades del padre de la víctima.

La cirugía de cambio de género, que se practicó por profesionales de la facultad de medicina de una universidad de Muaffargagar, ahora está bajo investigación.

La víctima identificó al hombre que lo engañó como Omprakash, quien amenazó con apropiarse con las propiedades de la familia si no lo acompañaba al hospital.

Una vez que logró someter al joven para que se presentara a la universidad a realizarse la reasignación de género, espero que despertara para decirle que se casaría con él ahora que era mujer.

“Él me dijo: Te cambié de hombre a mujer y ahora tiene que vivir conmigo. Te he preparado un abogado y te he preparado un matrimonio judicial”, relató el joven de 20 años que en unas horas fue sometido a la cirugía de cambio de género.

La policía investiga si su versión es real y cuál sería la implicación de la universidad para hacer la operación sin el consentimiento del paciente.