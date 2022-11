“Él me hizo como soy”: Influencer se arrepiente de su cambio de género tras un “encuentro con Dios”

Oil London, es el protagonista de esta historia. El influencer británico se arrepintió de su cambio de género tras un “encuentro con Dios”.

Según relatos de este joven, empezó a ir a la iglesia y sintió que algo estaba cambiando en su vida. “Iba a la iglesia y pensaba: ¿Por qué estoy haciendo esto?”.

Oil, reconoció que Dios lo hizo hombre y aunque intentó ser una mujer y cambio de género por medio de una transformación hoy es una nueva persona.

“Dios me hizo como soy y no debería estar persiguiendo esto, no está bien”, reconoció el influencer británico.

Ahora el joven está revirtiendo su transformación y pasará de ser una mujer coreana al hombre británico que Dios le permitió ser.

London confesó que se sometió a 32 procedimientos quirúrgicos, invirtiendo 300 mil dólares. Una vez que encontró su camino en Dios determinó no seguir con el proceso.

En unos meses viajaría a Tailandia para la reasignación de género y colocarse implantes mamarios, dándose a tiempo cuenta del grave error que cometería.

“Ya no soy trans y he vuelto a vivir como un hombre. Agradezco si todos pudieran respetar mis nuevos pronombres”, dijo el joven a sus seguidores.

Indicó que está dispuesto a buscar la felicidad, y sabe que no es siendo mujer y contradiciendo los designios de Dios.