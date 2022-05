Amber Heard sube al estrado y dice que el juicio es lo más horrible en su vida

La actriz Amber Heard subió este miércoles al estrado y dice que el juicio en su contra es lo más doloroso y horrible que ha vivido en su vida.

Heard, de 36 años de edad, fue demandada por su exesposo Johnny Depp por difamación al publicar un artículo periodístico sobre violencia doméstica. Tras 14 días de juicio, Amber Heard dará su versión de los hechos ante un tribunal.

“Esto es horrible para mí”, dijo la actriz al iniciar su testimonio en una corte de Virginia.

Asimismo, mencionó que fue llevada ante los tribunales por un artículo de opinión que escribió en el Washington Post sobre violencia doméstica.

“Estoy aquí porque mi exesposo me está demandando por un artículo de opinión que escribí”, acotó la actriz.

Amber Heard, aseguró que lucha para encontrar las palabras que la ayuden a describir lo doloroso que es sentarse ante el estrado y contar lo ocurrido.

“Lucho por encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semana a revivir todo”, manifestó.

Para la exesposa de Depp el juicio representa lo más doloroso y difícil que ha pasado en su vida.

Posteriormente, se enfocó en hablar sobre su niñez, recordando que ayudaba a sus padres a domar caballos en un pequeño pueblo de Manor, Texas.

Entre las declaraciones de Amber Heard que llamaron la atención fue cuando describió cómo se debe domar a un caballo.

“La clave es no mostrar miedo, no dejarse intimidar, ser duro, mantener la calma”, se indicó.

Además, aseguró que durante una filmación con el actor y su exesposo, él la besó de forma poco profesional.

“Parecía que esas líneas estaban borrosas. Me agarró la cara, me atrajo y me besó usando su lengua”, manifestó.

El martes, la defensa de Amber Heard solicitó se desestimara el caso, lo que significa que buscaba que la jueza rechazara la evidencia.

El argumento de la defensa de Amber es que aunque hay una amplia evidencia de que Johnny Depp abusó físicamente de la actriz, parece que el actor quiere hacer creer al público que es su clienta es la abusadora.

La jueza Penney S. Azcarete rechazó contundentemente la petición de desestimar el caso asegurando que aún no se han presentado todas las pruebas y la actriz no ha testificado.

