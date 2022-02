Alemania y Francia aseguran que vivirán muy bien sin Facebook

El gobierno de Alemania y Francia aseguraron que no tienen problemas con el cierre de Facebook e Instagram en sus países, en respuesta al CEO de Meta, Marck Zuckerberg.

Las declaraciones de ambas naciones se dan luego que la compañía Meta informara la posibilidad de eliminar las plataformas en Europa por las fuertes restricciones.

“Después de que me hackearan, he vivido sin Facebook ni Twitter durante cuatro años; la vida es fantástica”, señaló el ministro de economía de Alemania, Robert Habeck.

Por su parte, el homólogo francés, Bruno Le Maire, indicó que lo más seguro es que “vivimos muy bien sin Facebook”.

Con la postura conjunta de Alemania y Francia se ha intensificado la polémica ante la posibilidad de que Meta cese por completo las actividades de las plataformas.

Expertos han señalado que con las declaraciones, Europa busca dejar claro a Mark Zuckerberg que no resistirán al poder desmedido de la compañía.

El lunes trascendió que la empresa estadounidense considera seriamente el cierre de las redes sociales en la Unión Europea, incluyendo Alemania y Franca, entre otras naciones.

“Si no se adopta un nuevo marco de referencia para el trasvase de datos transatlánticos y no podemos continuar confiando en SCCS o en otros medios alternativos de transferencias de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una cantidad de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa, algo que afectaría materialmente y adversamente a nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones”, informó la empresa.

En respuesta, Alemania y Francia manifestaron que no permitirán que los datos de sus ciudadanos sean entregados a los gigantes digitales.