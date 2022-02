Zuckerberg considera cerrar Facebook e Instagram en Europa por fuertes restricciones

El CEO de la compañía Meta, Mark Zuckerberg, está considerando seriamente cerrar Facebook e Instagram en Europa por las fuertes restricciones de contenido.

Medios internacionales han hecho eco de la posibilidad del multimillonario de ser sancionado o hasta ir a prisión por las normas impuestas por organismos europeos.

Las fuertes restricciones pasan desde el manejo de contenido hasta el alojamiento de datos de los ciudadanos, algo que la compañía no podría cumplir.

Zuckerberg, estima que al no poder mejorar el servicio referente con las normativas, se verá obligado a cerrar ambas plataformas en el continente.

Aunque las pérdidas sería millonarias, los analistas ven más factible el cierre de las plataformas que cumplir con las fuertes restricciones.

“Si no se adopta un nuevo marco de referencia para el trasvase de datos transatlánticos y no podemos continuar confiando en SCCS o en otros medios alternativos de transferencias de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una cantidad de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa, algo que afectaría materialmente y adversamente a nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones”, informó la empresa.

Por su parte, algunos han señalado que se trata de una estrategia de presión de Meta para evadir las fuertes restricciones y que los organismos europeos sean más condescendientes.

En el 2020, Zuckerberg insinuó la posibilidad de cerrar sus redes sociales en Europa, algo que podría ser una realidad.