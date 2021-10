Actor Alec Baldwin dispara un arma de utilería y mata a una mujer durante el rodaje de una película

El actor estadounidense Alec Baldwin mató accidentalmente a una mujer con un arma de utilería durante el rodaje de la película “Rust”, la cual fue suspendida hasta nuevo aviso.

La noticia del incidente que dejó una persona muerta y otras herida se viralizó rápidamente en las redes sociales, recodando la trágica muerte de Brandon Lee en 1994.

La víctima del fatal accidente es la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien recibió el impacto de bala justo cuando se grababa una imagen de la producción cinematográfica. Mientras que el director de la “Rust” se encuentra en estado delicado.

Fotografías del actor minutos después de ocurrido muestran a un Alec Baldwin angustiado y desencajado. Una de las imágenes más impactantes es cuando el actor está inclinado cerca de una acera, claramente acongojado.

Las instantáneas fueron publicadas por el presentador de televisión Piera Morgan, convirtiéndose en tendencia en cuestión de minutos.

“Alec Baldwin, se vio involucrado en el disparo del arma de utilería para un wéstern ambientado en el siglo XIV”, citaban medios locales sobre el suceso.

El actor fue interrogado por el Departamento de Policía como parte de las pesquisas del suceso que ha generado consternación.

La producción ha sido detenía por un periodo indeterminado, informó un portavoz de la producción cuyo nombre fue obviado por los medios nacionales.

El caso de Alec Baldwin remembra la muerte de Brandon Lee en 1994, cuando la leyenda de las artes marciales e hijo de Bruce Lee fue asesinado a tiros.

“Los investigadores descubrieron que su muerte fue causada por una negligencia. Un actor disparó a Lee con una pistola que debía contener balas de fogueo. Sin embargo, había una bala en la recámara y Lee, de 28 años, murió horas después a causa de sus heridas”.

En el 2019, el mezclador de sonido James Emswiller, ganador de un Emmy, falleció tras caer desde el balcón de un segundo piso durante el rodaje de una película biográfica Un buen día en el vecindario sobre el icono de la televisión estadounidense Fred Rogers.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021