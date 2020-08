9 de cada 10 mexicanos está de acuerdo en que el gobierno persiga a exfuncionarios corruptos

De acuerdo con una encuesta publicada por el diario mexicano El Universal, nueve de cada diez mexicanos estaría de acuerdo en que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persiga a los ex funcionarios que hayan cometido delitos, esto incluye a ex presidentes mexicanos.

El sondeo realizado por el medio mexicano reveló que al preguntar si los expresidentes deben ser llevados ante la justicia, indicó que Enrique Peña Nieto fue el más señalado con un 89.4 por ciento seguido de Carlos Salinas de Gortari con un 88.5 por ciento y en tercer lugar Felipe Calderón con un 82.1 por ciento.

Por otra parte el 53.9 por ciento de los entrevistados aseguró que las declaraciones hechas por el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, no son ciertas, por otro lado el 86.7 por ciento de los encuestados dijeron que Lozoya debería ir a prisión por todos los delitos que cometió. Y solo el 7 por ciento considera que Lozoya no debería ayudar al gobierno de AMLO a perseguir y capturar a otros exservidores públicos.

Cuando al mandatario se le preguntó durante la conferencia matutina sobre las encuestas, AMLO dijo que el caso de Genaro García Luna, quien está preso actualmente en Estados Unidos, y Felipe Calderón deberían darse a conocer. “Que la gente sepa”.

“Pues lo que he venido diciendo, que se conozca todo lo relacionado con el caso Lozoya y con el caso García Luna. Los dos. Que la gente sepa. El caso de García Luna es muy grave porque era Secretario de Seguridad del Gobierno federal y se le está acusando en Estados Unidos de que recibía dinero para proteger a uno de los grupos delictivos, al grupo de Sinaloa, y se castigaba o se perseguía o se aniquilaba a otros grupos. Imagínense la seguridad en manos de la delincuencia, por eso se habla de un narco-Estado. Eso es gravísimo”, precisó el mandatario.