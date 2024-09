ZOLL inscribe al primer paciente en el innovador registro comercial SSCORE en el Minneapolis Heart Institute del Abbott Northwestern Hospital (Minneapolis, Minnesota)

Estudio diseñado para aportar datos de confirmación sobre los beneficios clínicos de la terapia de oxígeno sobresaturado para pacientes con infarto de miocardio y beneficios económicos para las organizaciones sanitarias

CHELMSFORD, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ZOLL®, empresa perteneciente a Asahi Kasei dedicada a la fabricación de dispositivos médicos y soluciones de software Super Saturated oxygen Comprehensive Observational REgistry (Registro observacional exhaustivo sobre oxígeno supersaturado, SSCORE, por sus siglas en inglés). El estudio prospectivo está diseñado para aportar más evidencias sobre la eficacia del oxígeno sobresaturado (SSO 2 ) para reducir la insuficiencia cardiaca y la mortalidad en pacientes que hayan sufrido infartos de miocardio con elevación del segmento ST de la descendente anterior izquierda (IAMCEST de la DAI), el tipo más grave de infarto de miocardio. Los infartos de miocardio IAMCEST de la DAI se conocen a menudo como «creadores de viudas» debido a la elevada tasa de mortalidad asociada a esta afección. Además, el SSCORE recopilará datos para corroborar la posible mejora de los costes sanitarios globales asociados a la prevención de la insuficiencia cardiaca frente a toda una vida de estrategias de tratamiento paliativo.





El Minneapolis Heart Institute del Abbott Northwestern Hospital, socio de Allina Health con múltiples centros en Minneapolis (Minnesota), es uno de los primeros en adoptar la revolucionaria terapia SSO 2 , lo que lo ha llevado a ser la primera institución en inscribir a un paciente en el estudio.

«Estos pacientes con oclusión de la DAI corren un importante riesgo. El primer paso es abrir la arteria, pero utilizar el SSO 2 para reducir aún más el tamaño del infarto resulta vital. Este paciente tenía una oclusión proximal aguda de la DAI y quería darle la mejor oportunidad de preservar su función cardiaca», declaró el Dr. M. Nicolas Burke, director de los Servicios de Urgencias Cardiovasculares del Abbott Northwestern, quien trató al primer paciente inscrito en el SSCORE en todo el país.

«La inscripción del primer paciente en el estudio SSCORE marca un hito sumamente relevante dentro de los avances en el uso de la terapia de oxígeno sobresaturado para tratar los infartos más graves», declaró Matt Rochner, director general de ZOLL TherOx. «La terapia SSO 2 tiene el potencial no solo de mejorar los resultados de los pacientes, sino también de reducir en el largo plazo los costes del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, un importante reto sanitario. Nuestra alianza con el Minneapolis Heart Institute y Allina Health nos permite impulsar la tecnología de vanguardia mediante la recopilación de más datos clínicos y económicos basados en evidencias, posicionando la terapia SSO 2 para que se convierta en el estándar de la atención para pacientes con IAMCEST de la DAI.»

Los pacientes con IAMCEST de la DAI presentan tasas de mortalidad más elevadas que los que sufren otros tipos de infarto. La terapia SSO 2 es el primer y único tratamiento aprobado por la FDA que ha demostrado clínicamente que puede reducir de forma significativa el daño sufrido por el músculo cardiaco en pacientes con infarto de miocardio tras una angioplastia coronaria con colocación de stent.1 La cantidad de músculo cardiaco dañado es un fuerte predictor de futuras rehospitalizaciones y del desarrollo de insuficiencia cardiaca.2

SSO 2 La terapia SSO 2 está indicada como complemento para pacientes que hayan sufrido un IAMCEST de la DAI y sean tratados con una endoprótesis tradicional en las seis horas siguientes a la aparición del dolor torácico. En esta terapia se suministran altos niveles de oxígeno disuelto (entre 7 y 10 veces la cantidad que se encuentra normalmente en el torrente sanguíneo) directamente al músculo cardiaco dañado justo después de que se haya abierto con éxito la arteria coronaria mediante una angioplastia y la colocación de un stent. Múltiples ensayos clínicos han demostrado la seguridad y eficacia de la terapia SSO 2 para reducir el tamaño del infarto, un claro predictor de la posterior evolución de la afección.1, 3-6

«El objetivo de centrarse en reducir el tamaño del infarto y mejorar la función microvascular con SSO 2 en la sala de hemodinámica frente a paliar la enfermedad es una estrategia lógica y largamente esperada en este campo», afirmó el Dr. Jay Traverse, Investigador Principal e Investigador de la Minneapolis Heart Institute Foundation de Allina y Cardiólogo Intervencionista del Minneapolis Heart Institute de Allina. «Las tasas de reingreso persistentemente elevadas de estos pacientes, que a menudo desarrollan insuficiencia cardíaca tras la colocación de stents en la DAI como tratamiento estándar, han sido un reto constante durante más de dos décadas. La terapia de oxígeno sobresaturado ha mostrado ser muy prometedora a la hora de aliviar este problema, lo que a la postre mejora la calidad de vida del paciente al tiempo que aminora la carga financiera del sistema sanitario en su conjunto. Estamos encantados de participar en este ensayo y esperamos ver resultados positivos.»

Acerca de ZOLL

ZOLL, empresa perteneciente a Asahi Kasei, desarrolla y comercializa dispositivos médicos y soluciones de software que ayudan a avanzar en la atención de urgencias y a salvar vidas, al tiempo que aumentan la eficiencia clínica y operativa. Con productos dirigidos a la desfibrilación y la monitorización cardíaca, la mejora de la circulación y la retroalimentación de la RCP, la oxigenoterapia sobresaturada, la gestión de datos, la ventilación, la gestión de la temperatura terapéutica, y el diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño, ZOLL ofrece una gama completa de tecnologías que ayudan a los médicos, los profesionales de los servicios de emergencias y bomberos, así como a los reanimadores legos a mejorar los resultados de los pacientes en condiciones cardiopulmonares críticas. Para más información, visite www.zoll.com.

Acerca de Asahi Kasei

El Grupo Asahi Kasei contribuye a la vida de las personas en todo el mundo. Desde su fundación en 1922 con los negocios de amoníaco y fibra de celulosa, Asahi Kasei ha crecido constantemente mediante la transformación proactiva de su cartera de negocios para satisfacer las necesidades específicas de cada época. Con más de 49.000 empleados en todo el mundo, la empresa contribuye a lograr una sociedad sostenible aportando soluciones a los retos del mundo a través de sus tres líneas de negocio: materiales, hogares y atención sanitaria. Sus operaciones sanitarias incluyen dispositivos y sistemas para cuidados críticos agudos, diálisis, aféresis terapéutica y fabricación de medicamentos bioterapéuticos, así como productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico. Para más información, visite www.asahi-kasei.com.

Asahi Kasei también se dedica a promover iniciativas de sostenibilidad y está contribuyendo a conseguir una sociedad neutra en carbono para 2050. Para obtener más información, visite https://www.asahi-kasei.com/sustainability/.

