Uno de los pasajeros del avión que se desplomó en Brasil no logró subir

Una historia impactante se ha registrado luego que un avión de pasajeros se desplomó en Brasil y uno de los pasajeros no abordó la aeronave.

El caso de Abriano Assis ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Su testimonio es visto por muchos como un milagro de Dios y un plan de vida, mientras que otros aseguran que se trata de la película “Destino Final”.

Según medios locales, Adriano no abordó el avión que se desplomó por un retraso que tuvo al momento del embarque tras una confusión por el cambio de aerolínea a última hora.

El brasileño llegó tres minutos tarde y el empleado de la aerolínea se negó a que subiera, salvándole la vida sin que lo supiera en ese momento.

El hombre asegura que llegó al aeropuerto a las 9:30 de la mañana para el vuelo operado por Latam y se encontró con el vuelo había sido reasignado a Voepaas.

Adriano dice que ante la falta de información decidió esperar que alguien avisara por los alta voces. A las 10:40 de la mañana, que no había tenido información, se acercó y encontró una larga fila.

Sin imaginar que el empleado la había salvado la vida al no permitirle abordar el avión que se desplomó, minutos después empezó a discutir.

“Discutí con él, pero fue firme y no me dejó embarcar. Hoy quiero agradecerle, porque si hubiera hecho una excepción, yo sería una de las víctimas”, dijo el brasileño con voz entrecortada, seguro que de no ser por ese incidente estaría muerto.

El brasileño relató que avisó a su familia que había perdido el vuelo y que estaba solucionando con la aerolínea. “Perder ese vuelo me salvó la vida”.