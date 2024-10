UL Solutions advierte sobre la marca UL no autorizada en los detectores de gas combustible

UL Solutions recomienda desechar los detectores.









NORTHBROOK, Ill.--(BUSINESS WIRE)--El siguiente es un aviso de UL Solutions de que los detectores de gas combustible identificados a continuación llevan la marca de UL no autorizada. Los detectores de gas combustible no ha sido evaluados por UL Solutions para determinar si cumple con los estándares adecuados de seguridad y no se sabe si el producto cumple con cualquiera de los requisitos de seguridad.

Nombre del producto: Detector de gas combustible de enchufe Techamor modelo Y302

Solución: UL Solutions recomienda desechar los detectores.

Identificación en las etiquetas del producto: El detector de gas combustible lleva una marca UL no autorizada y lo siguiente:

Detector de gas combustible Techamor



Modelo Y302



Gas aplicable: Metano y propano



Corriente de entrada: 110-230 V, 3 W Clase II



Productor: Shenzhen Yeezhou Technology Co. Ltd.

Ubicación: Los productos se vendieron en Amazon.com hasta julio de 2024 y posiblemente en otros sitios de comercio electrónico.

