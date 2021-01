Twitter ‘se ensaña’ contra Trump: borra mensajes y suspende otras cuentas de su gabinete

La plataforma de Twitter tras anunciar la suspensión de la cuenta del presidente Donald Trump ha borrado mensajes y suspendido otras cuentas utilizadas para defender al gobernante.

El viernes, horas después de la censura, Trump utilizó la cuenta oficial del presidente de EEUU, @POTUS, para asegurar que no lo silenciarán. Los tuits del mandatario fueron borrados inmediatamente y se anunció que la cuenta oficial será protegida, impidiéndole al gobernante su uso.

‘Utilizar otras cuentas para evitar la suspensión va contra nuestras reglas… Hemos tomado medidas contra los recientes tuits en la cuenta @POTUS’, explicó un portavoz sobre la decisión de borrar los tuits y limitar el uso de la cuenta.

Tras la censura en la cuenta oficial del gobernante, varias personas han expresado su inconformidad al calificar como un abuso las disposiciones de la plataforma.

“When you tear out a man’s tongue you are not proving him a liar, you’re only telling the world that you fear what he might say”

De acuerdo con el equipo del gobernante, Twitter además de borrar los mensajes ha bloqueado otras cuentas, entre estas la del director digital, Gary Coby, de la campaña de Trump luego que le ofreciera su cuenta.

“Enviándote un mensaje de texto con mi login de Twitter. Ya actualicé la foto de perfil, el nombre, etc. ¡Siéntete libre de usarlo!”, fue el posteo que le costó al funcionario la suspensión de su cuenta.

El equipo del gobernante, que ha sido silenciado en todas las plataformas, aclaró que Coby estaba bromeando y burlándose de Twitter por lo sucedido con la cuenta oficial.

“Gary Coby claramente estaba bromeando, no le estaba ofreciendo su cuenta de Twitter al presidente, como algunos decían. Cambió su nombre y foto de perfil para burlarse de Twitter”, alegó el equipo del presidente saliente.

Gary Coby was clearly joking, he was not giving the president his twitter account as some claimed.

He changed his name and profile pic to mock Twitter after they suspended @TeamTrump for posting the same presidential statement that reporters tweeted from the pool report. https://t.co/BWfm8GLVcD

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 9, 2021