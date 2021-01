¿Trump podría ser destituido? Se le impediría volver a ocupar un cargo federal

La intención de varios congresistas de acusar, destituir o impedir al gobernante Donald Trump vuelva a ocupar un cargo federal tras los disturbios en el Capitolio lo han hecho reflexionar y ha prometido un proceso de transición pacífico.

De acuerdo con medios locales, varios miembros del gabinete del polémico mandatario discutían la noche del miércoles la posibilidad de implementar la Enmienda 25 para forzar la salida de Trump del poder.

Aunque no está claro si se contaría con los votos suficientes para su destitución, la intención fue exteriorizada por legisladores demócratas, quienes instaron al vicepresidente, Mike Pence, a invocar la Enmienda 25 y a interponer una acusación que derivaría en impedir que vuelva a ocupar una cargo federal.

Entre los legisladores que han presionado para que Trump salga del poder están el representante de Minnesota, Ilhan Omar, y el representante de Massachusetts, Seth Moulton.

“Estoy redactando artículos de acusación. Donald J. Trump debería ser acusado por la Cámara de Representantes y destituido por el Senado de los Estados Unidos ”, escribió Ilhan Omar en Twitter.

En otro posteo, el congresista indicó: ‘no podemos permitirle que permanezca en el cargo, es una cuestión de preservar nuestra República y debemos cumplir con nuestro juramento”. Pero no hizo referencia a que se le impida en un futuro a ostentar un cargo federal.

I am drawing up Articles of Impeachment.

Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.

We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.

