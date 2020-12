Trump asegura que miles ‘de no ciudadanos’ votaron en Nevada

El gobernante estadounidense, Donald Trump, aseguró que miles de ‘no ciudadanos’ votaron en Nevada, reiterando sus denuncias sobre fraude electoral y negándose a aceptar su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

Su aseveración la realizó la tarde del jueves por medio de su cuenta de Twitter y sin proveer evidencia de la presunta ilegalidad que se habría registrado en Nevada.

“Datos publicados recientemente muestran que muchos miles de no ciudadanos votaron en Nevada. ¡Tienen totalmente prohibido votar!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque el posteo fue censurado rápidamente por la plataforma ya acumula más de 300 mil likes y 73 mil retuits de sus seguidores.

La denuncia de Trump demuestra su desesperación de poner en duda los resultados electorales que ya fueron oficializados por el Colegio Electoral durante una sesión virtual.

Joe Biden fue declarado ganador de Nevada con 703,486 votos frente a 669,890 vots de Donald Trump, o sea un 50.06 por ciento frente al 47.67 por ciento.

El 14 de diciembre, cuando los datos a favor de Biden se oficializaron, la campaña de Trump compartió un informe sobre 130 mil votos fraudulentos, pero no dijo que era no ciudadanos.

La experta en análisis de datos, Jesse Kamzol, explicó que tras estudiar más de dos millones de registros de distintas bases de datos públicas identificó 130 mil casos únicos que mostraron varios niveles de boletas emitidas ilegalmente.

En el documento no se menciona que ‘no ciudadanos’ tuvieron la facultad de votar; lo que significa que no hace alusión a que inmigrantes indocumentados o no ciudadanos pudieron ejercer el sufragio.

El equipo de Donald Trump presentó una demanda legal en Nevada, pero esta fue rechazada sin opción a un nuevo reclamo por parte del juez.

Según el dictamen, Joe Biden prevaleció sobre el presidente Trump con 33,596 votos electorales.