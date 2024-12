Trump arremete nuevamente en contra de la OTAN: "Se están aprovechando de EEUU"

El presidente electo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, no dudó en arremeter nuevamente en contra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y amenazar con retirarse.

Las declaraciones del político republicano han generado preocupación en los países aliados que tienen su esperanza en la protección de la OTAN en futuros conflictos armados.

Según el mandatario electo de EEUU, la OTAN se está aprovechando de su país al no dar la reciprocidad de su protección con la compra de vehículos, alimentos y otros productos estadounidenses.

Es la primera vez que Trump arremeter contra la OTAN tras ser electo como gobernante de EEUU, el pasado 5 de noviembre que se desarrollaron las elecciones generales.

"En primer lugar, nos están explotando en el comercio. Las naciones europeas no compran nuestros automóviles, no compran nuestros alimentos, no compran nada. Es una vergüenza. Y, además, nosotros los protegemos. Es un doble golpe", dijo el líder republicano sobre el impacto del apoyo estadounidense a la OTAN.

La postura de Trump es clara al indicar que planea imponer nuevas aportaciones a la alianza cuando tome posesión de su cargo, en enero del 2025.

"Logré que pusieran cientos de miles de millones de dólares en la OTAN, simplemente con mi actitud dura. Les dije: 'No voy a defenderlos si no pagan', y empezaron a pagar. Esto sumó más de 600 mil millones de dólares. Es algo grande. De lo contrario, no tendrían dinero para luchar", apuntó.