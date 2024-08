Tribunal ruso condena a la exbailarina estadounidense Ksenia Karelina, a 12 años por traición

La exbailarina Ksenia Karelina, una ciudadana con doble nacionalidad de Estados Unidos y Rusia, fue sentenciada el jueves a 12 años en una colonia penal rusa por cargos de traición, según reportaron medios locales. Karelina, quien fue detenida en enero, tiene la intención de apelar la sentencia, según informó su abogado.

La fiscalía había solicitado una condena de 15 años de prisión después de que Karelina se declarara culpable. Además, pidieron un período de libertad condicional de dos años y una multa de 500,000 rublos rusos (aproximadamente $5,600). Karelina, exbailarina que reside en California, fue encarcelada por presuntamente organizar recaudaciones de fondos para el ejército ucraniano, asistir a manifestaciones pro-Ucrania y publicar mensajes en contra de la guerra de Rusia en Ucrania, según medios estatales rusos. También es conocida como Khavana.

Su novio, Chris Van Heerden, habló con ABC News Live pocas horas después de su sentencia, afirmando que Karelina no había hecho nada malo y que solo donó $50 a una organización benéfica ucraniana. “Estoy destrozado. Mi Ksenia es inofensiva. Es un amor. No merece estar allí. Ksenia está muy orgullosa de ser estadounidense, y pido al gobierno americano que la traiga de vuelta porque ella cree en ustedes. No la decepcionen,” dijo Van Heerden.

El Tribunal Regional de Sverdlovsk había extendido anteriormente su detención preventiva en una cárcel en Ekaterimburgo, Rusia. Los investigadores la acusaron de cometer un delito bajo el Artículo 275 del Código Penal de la Federación Rusa, que la acusa de “alta traición”.

En una rueda de prensa del Departamento de Estado el jueves, el portavoz adjunto Vedant Patel mencionó que, a pesar de las objeciones de la administración de Biden respecto a la detención y ahora la sentencia de Karelina, aún no se ha declarado formalmente que esté detenida de manera indebida. “No hemos tomado ninguna determinación formal”, dijo Patel, añadiendo que los pasos para determinar una designación de detención indebida forman parte de un “proceso deliberativo separado”.

El abogado de Karelina, Mikhail Mushailov, señaló que, tras el veredicto, buscaría un intercambio de prisioneros, una petición que Karelina había solicitado. El Departamento de Estado de EEUU fue consultado a principios de este mes sobre Karelina y otros ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad que estaban detenidos en el extranjero. La pregunta surgió cuando el exmarine estadounidense Paul Whelan, el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva, una periodista ruso-estadounidense, fueron repatriados a Estados Unidos mediante un intercambio de prisioneros internacional.

El mensaje de EEUU para quienes siguen detenidos es “bastante simple”, dijo Patel a los periodistas durante una rueda de prensa. “A pesar de que hoy es un día positivo, el trabajo continúa.” Añadió: “Y para los ciudadanos estadounidenses que continúan detenidos injustamente o como rehenes en todo el mundo, quiero ser muy claro: este gobierno, esta administración, no va a dejar de trabajar”.