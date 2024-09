Tres estudiantes que irán a la universidad reciben becas del Programa de Educación y Liderazgo de Healthfirst

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Healthfirst y One Hundred Black Men (OHBM) of New York siguen apoyando el desarrollo del liderazgo y la capacitación económica. Por segundo año consecutivo, Healthfirst otorga becas del Programa de Educación y Liderazgo a estudiantes universitarios que participan en el “Programa de Mentores OHBM Junior 100”. Lanzado en 2023, el programa de becas cubre la matrícula universitaria y todos los gastos relacionados. La finalidad del programa es que los jóvenes puedan adquirir las aptitudes y oportunidades que necesitan para seguir carreras que promuevan la equidad en términos sanitarios.





Healthfirst y OHBM of New York organizaron conjuntamente un acto de celebración para los becarios en la sede de Healthfirst en Nueva York. En esta ocasión, los becarios recibieron certificados y participaron en un diálogo con líderes tanto de Healthfirst como de OHBM sobre el poder de la tutoría. La selección de los becarios se basó en su sobresaliente esfuerzo académico, su carácter, su dedicación y determinación demostradas y su compromiso con la excelencia.

Los tres becarios, la elección de su universidad y los estudios son:

Michael Damilola Lana, CUNY City College de NY, especialidad: Biología

Shawn Isaac Riley, SUNY Albany, especialidad: Biología Humana

Nicholas Paul, Universidad Adelphi, especialidad: Biología (Becario de Healthfirst)

“Healthfirst tiene el agrado de apoyar a la próxima generación de líderes a través del programa de becas One Hundred Black Men”, comentó Miguel Centeno, vicepresidente de Participación Comunitaria de Healthfirst. “Estamos orgullosos de los becarios y seguiremos comprometidos en ayudar a los jóvenes de las comunidades a las que servimos”.

“One Hundred Black Men agradece la colaboración y la asociación que nos ofrece Healthfirst”, declaró Robert Brown, presidente de One Hundred Black Men. “En su condición de organizaciones dedicadas a temas afines, Healthfirst y One Hundred Black Men están haciendo avances de suma importancia con la capacitación de nuestros jóvenes”.

Acerca de Healthfirst

En Healthfirst creemos que todos los neoyorquinos merecen tener acceso a la mejor asistencia sanitaria disponible. Como una de las aseguradoras de salud sin fines de lucro de mayor calidad de Nueva York, hacemos que esto sea una realidad para nuestros millones de miembros. Fundada hace más de 30 años por los principales sistemas hospitalarios del sur del estado de Nueva York, Healthfirst estableció un modelo de asociación que permite a los hospitales, sistemas sanitarios y médicos de nuestra red priorizar los resultados clínicos sobre los beneficios, anteponiendo las necesidades de nuestros miembros y de la comunidad. Nos dedicamos a promover la equidad sanitaria para que todas las personas, independientemente de su origen, comunidad o ingresos, puedan prosperar y llevar una vida sana y plena. Healthfirst atiende a miembros en la ciudad de Nueva York, en Long Island y en los condados de Westchester, Rockland, Sullivan y Orange, y ofrece productos líderes en el mercado que se adaptan a cada etapa de la vida. Nuestra oferta incluye planes de Medicaid, planes Medicare Advantage, planes de Atención a largo plazo, planes de Salud cualificados y planes Esenciales.

Para obtener más información acerca de Healthfirst, visite healthfirst.org.

Acerca de One Hundred Black Men of New York

One Hundred Black Men of New York se fundó en 1963 como una organización sin fines de lucro de líderes con ideas afines que se reunían para defender la mejora de las condiciones de sus comunidades. En la actualidad, la organización aprovecha el talento colectivo, las capacidades y la energía de sus miembros y socios corporativos para el desarrollo intelectual de la juventud y la capacitación en materia económica de la comunidad negra sobre la base de los siguientes preceptos: respeto a la familia, espiritualidad, justicia e integridad. Para obtener más información sobre OHBM y sus iniciativas, incluida su gala anual, visite www.ohbm.org y https://dayoftheonehundred.org/

