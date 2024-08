Total Wireless lanza una oferta de $15 por línea para los que cambien de Metro, Mint Mobile y T-Mobile

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Total Wireless, un proveedor de servicios inalámbricos prepago de rápido crecimiento en la premiada red de Verizon, está ofreciendo una nueva promoción atractiva. La marca anunció una oferta por tiempo limitado para los clientes de Metro, Mint Mobile y T-Mobile para cambiarse a Total Wireless.

A partir de hoy, los nuevos clientes que traigan su propio dispositivo y porten desde cualquier marca de T-Mobile pueden disfrutar de datos ilimitados 5G en el plan Total 5G Unlimited por solo $15 por mes por línea al cambiar dos o más líneas, con una garantía de precio de cinco años con impuestos y tarifas incluidos. Esta oferta por tiempo limitado asegura ahorros a largo plazo para los clientes.

La oferta de primera clase llega tras la reciente promoción innovadora de Visible que ofrece tarifas promocionales más bajas para los usuarios de una sola línea que traen su propio dispositivo, lanzado apenas 24 horas después de que Mint Mobile introdujo una oferta para los clientes de AT&T y Verizon. Sin embargo, tras una inspección más detallada, la oferta de Mint no era lo que parecía, cargada de letra pequeña y tarifas adicionales. Ahora, esta nueva oferta de Total Wireless está disponible para los clientes de T-Mobile que necesitan dos o más líneas, para que puedan aprovechar esta increíble oferta diseñada para proporcionar un valor excepcional para sus necesidades. Al ofrecer tanto Visible como Total Wireless a este precio de $15/mes por línea, con una garantía de precio de cinco años, impuestos y tarifas incluidos, Verizon está alcanzando tanto a los usuarios de una sola línea como a aquellos que buscan más de una línea para su familia.

“Primero lanzamos la oferta promocional de una sola línea de Visible en respuesta a Mint, pero no hemos terminado”, dijo David Kim, Director de Ingresos de Verizon Value. “Ahora, en menos de una semana, estamos ampliando esa promoción utilizando otra increíble marca de Verizon Value, Total Wireless, para incluir a los clientes de T-Mobile que necesitan dos o más líneas para que también puedan aprovechar esta increíble oferta diseñada para proporcionar un valor excepcional para sus necesidades.”

Con Total Wireless, nuestra oferta por tiempo limitado de $15 por mes, por línea incluye impuestos y tarifas. Sin mencionar que los clientes reciben datos más rápidos que nunca los ralentizan, una garantía de precio de cinco años y un Crédito de Aniversario de $200 hacia cualquier teléfono 5G después de 12 pagos mensuales del plan.

Esta oferta subraya el compromiso de Total Wireless de proporcionar un servicio inalámbrico asequible y confiable a los clientes. Para activar esta oferta, los clientes de Metro, Mint Mobile y T-Mobile pueden llevar sus teléfonos a las tiendas exclusivas de Total Wireless o visitar Totalwireless.com/byebye, usar el código “BYEBYEMETRO”, “BYEBYEMINT” o “BYEBYETMOBILE” y portar sus números de teléfono. El precio promocional entrará en vigor en el segundo mes para todas las compras en la tienda, aplicándose el precio estándar solo para el primer mes.

Acerca de Total Wireless

Total Wireless es un proveedor de servicios inalámbricos sin contrato de rápido crecimiento cubierto por la red 5G de Verizon. Con la misión de elevar el nivel de la telefonía móvil prepaga, Total Wireless ofrece planes con datos ilimitados y acceso a la red 5G de banda ultra ancha de Verizon, precios garantizados por cinco años (impuestos y cargos incluidos), ciertos teléfonos 5G gratuitos con planes de compra elegibles y más.

Total Wireless es parte de la cartera de marcas prepagadas Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

Para obtener más información sobre Total Wireless, visite una de sus tiendas exclusivas en todo el país o visite Totalwireless.com.

