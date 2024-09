The Cognite Atlas AI™ Definitive Guide to Industrial Agents se lanza como el manual de IA Premiere para la industria

El libro es una lectura obligada para los líderes de transformación que buscan acelerar la innovación de IA y reducir el tiempo de valor de sus programas de transformación digital

AUSTIN, Texas y OSLO, Noruega–(BUSINESS WIRE)–Cognite, la autoridad mundialmente reconocida en IA para la industria, anunció hoy el lanzamiento de The Cognite Atlas AI™ Definitive Guide to Industrial Agents, un manual completo para empresas que buscan acelerar el desarrollo y la escala de soluciones de IA y reducir el tiempo de creación de valor.









El libro explora los avances de la IA en el último año y profundiza en los agentes industriales de IA y los últimos requisitos tecnológicos necesarios para que la IA funcione en la industria.The Cognite Atlas AI™ Definitive Guide to Industrial Agents ofrece ejemplos reales, consejos prácticos y herramientas que los líderes digitales pueden utilizar para implementar agentes de IA que pueden mejorar los procesos de toma de decisiones y ayudar a sus organizaciones a lograr una mayor productividad, seguridad y eficiencia operativa general.

“Según una reciente encuesta de ARC Advisory Group sobre transformación digital, sostenibilidad y tecnología, la IA es la tecnología con mayor impacto que veremos en los próximos cinco años”, afirma Janice Abel, analista principal de tecnología de ARC Advisory Group“. The Cognite Atlas AI™ Definitive Guide to Industrial Agents es un punto de partida práctico para los líderes digitales que buscan que la IA funcione en entornos industriales complejos”.

“Cognite Atlas AI nos permite utilizar la IA para mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia, como con un agente industrial perfeccionado para comprender la documentación técnica no estructurada y la jerarquía de equipos de Aker BP”, afirmó Paula Doyle, director digital de Aker BP. “Al implementar el agente de IA Document Parser, estamos agilizando nuestro proceso de gestión de equipos, ahorrando miles de horas de perforación de datos y volviendo a centrar a nuestros expertos en los problemas empresariales que realmente importan para el éxito a corto y largo plazo de nuestra operación”.

“Los lagos de datos y los copilotos son solo el principio. La IA industrial exige más que un enfoque único”, afirma Paul Grenet, director general de ingresos de Cognite. “Cognite Atlas AI libera todo el potencial de la IA generativa para la industria con agentes industriales que pueden acelerar la eficiencia y generar decenas de millones de dólares en impacto empresarial. Estos agentes permiten una nueva ola de aplicaciones inteligentes y específicas del dominio que revolucionan el funcionamiento de las industrias”.

The Cognite Atlas AI™ Definitive Guide to Industrial Agents es la tercera entrega de la serie Cognite Definitive Guide, que también incluye The Definitive Guide to Generative AI for Industry y The Definitive Guide to Industrial DataOps. La serie desmitifica la digitalización industrial y ayuda a comprender el camino que deben recorrer las empresas industriales para evaluar, adoptar y ampliar las soluciones de IA en sus organizaciones.

La versión digital completa del libro está disponible en línea de forma gratuita. Se pueden solicitar ejemplares en papel. Visite Cognite.ai para obtener más información.

Acerca de Cognite

Cognite pone la IA Generativa al servicio de la industria. Las principales empresas energéticas, manufactureras, eléctricas y de energías renovables eligen Cognite para obtener datos seguros, fiables y en tiempo real para transformar sus operaciones de activos pesados para que sean más seguras, más sostenibles y más rentables. Cognite proporciona una plataforma fácil de usar, segura y escalable que facilita a todos los responsables de la toma de decisiones, desde el campo hasta los centros de operaciones remotos, el acceso y la comprensión de datos industriales complejos, la colaboración en tiempo real y la construcción de un mañana mejor. Visítenos en www.cognite.ai y síganos en LinkedIn y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Michelle Holford



Vicepresidente, Global PR, Cognite



Michelle.holford@cognite.com