¿Teléfono dañado? No hay problema. Intercámbialo y obtén el Samsung Galaxy S25+ por cuenta nuestra en T-Mobile

Los clientes de T-Mobile pueden aprovechar ofertas increíbles y disfrutar de una experiencia sin igual con velocidades más rápidas en la línea Samsung Galaxy S25 con Galaxy AI en la red 5G líder del país

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--Esto va para todos los fanáticos de Samsung. Los Galaxy de la Serie S25 ya están aquí, y los clientes nuevos y existentes de T-Mobile (NASDAQ:TMUS), incluidos los clientes comerciales, pueden intercambiar cualquier teléfono elegible en cualquier condición de funcionamiento —sí, incluso los dañados— y obtener un Samsung Galaxy S25+ por cuenta nuestra en los planes Go5G Next o Go5G Business Next (o $1,000 de descuento en cualquier teléfono de la línea Samsung Galaxy S25). Ven por la oferta y cámbiate a T-Mobile para grandes ahorros en todos los planes, muchísimos beneficios excelentes y la red 5G más grande y rápida del país con tecnología 5G avanzada… lo que significa que los clientes de T-Mobile sacan el máximo provecho a los nuevos teléfonos Samsung Galaxy S25. Hoy comienzan las reservas y estarán disponibles en las tiendas y en línea el 7 de febrero de 2025.





“Con la red 5G más grande y rápida del país, los clientes de T-Mobile disfrutan de una experiencia incomparable en los nuevos Galaxy de la Serie S25”, señala Omar Tazi, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de productos de T-Mobile. “Y con el trato VIP que reciben solo por ser clientes, los planes repletos de beneficios que a la gente le encantan y las grandes ofertas como el intercambio de ese teléfono dañado y con la pantalla quebrada por un nuevísimo Samsung Galaxy S25+ por cuenta nuestra, este es el mejor momento para hacer un upgrade”.

Si está roto, para qué arreglarlo. ¡Cámbialo!

Por tiempo limitado, los clientes nuevos y existentes pueden aprovechar las siguientes ofertas:

Galaxy S25+ por cuenta nuestra (o hasta $1,000 de descuento en cualquier teléfono de la serie) al intercambiar cualquier teléfono elegible en cualquier condición de funcionamiento con Go5G Next.

Galaxy S25+ por cuenta nuestra (o hasta $1,000 de descuento en cualquier teléfono de la serie) al intercambiar cualquier teléfono elegible en buena condición de funcionamiento con Go5G Plus.

Galaxy S25 por cuenta nuestra (o hasta $800 de descuento en cualquier teléfono de la serie) al agregar una línea con Go5G Plus/Next o al intercambiar un teléfono elegible en buena condición de funcionamiento y agregar una línea con Go5G o con la mayoría de los planes.=

Hasta $500 de descuento en cualquier teléfono Galaxy de la serie S25 al intercambiar un teléfono elegible en buena condición de funcionamiento con Go5G o con la mayoría de los planes.

Todas estas ofertas están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Haz tu pedido en la app T-Life o en es.t-mobile.com por tiempo limitado para obtener envío gratis en un día y activación gratis.

5G de avanzada y más

La nueva línea Samsung Galaxy S25 con asistente de inteligencia artificial aprovecha el poder de la red 5G de avanzada de T-Mobile y tiene la capacidad para funciones como agregación de 2 proveedores de enlace ascendente y de 4 y 5 proveedores de enlace descendente. En términos simples, significa una experiencia mejorada en smartphones con velocidades incomparables y un desempeño que solo puedes encontrar en El Un-carrier. Ya sea si descargas videos en 4K, juegas donde te encuentres o trabajas de forma remota, la línea Galaxy S25 funciona en la red 5G más grande y rápida del país —que incluye la red 5G de ultracapacidad de T-Mobile — para que los clientes puedan contar con velocidades superrápidas y una red con una increíble capacidad de respuesta en los lugares en los que viven, trabajan y juegan. Además, al ser el único proveedor importante de servicio móvil con UL-MIMO y PC 1.5, los clientes que tienen el S25 Ultra obtienen velocidades de enlace ascendente 5G más potentes: o sea, menos casos de "estoy en el estacionamiento y la señal se corta", gracias a su cobertura superior en zonas de difícil acceso.

Ven por las ofertas. Quédate por los beneficios.

Además de grandes ofertas y una experiencia de red incomparable, los clientes de El Un-carrier, que tengan tanto una cuenta personal como comercial en el plan Go5G Next tienen la libertad de hacer un upgrade tan seguido como cada año. Una ventaja de verdad. Además, ese feeling de teléfono nuevo viene con ahorros mensuales del 20% en servicio móvil y streaming al cambiar a tu familia a T-Mobile en comparación con planes similares de Verizon y AT&T. También incluye muchísimos beneficios VIP de Magenta Status y acceso al mejor combo de streaming de entretenimiento en servicio móvil con Apple TV+ por cuenta nuestra, Hulu por cuenta nuestra y Netflix por cuenta nuestra, además de wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero, protección Scam Shield, ofertas exclusivas y regalos cada semana a través de T-Mobile Tuesdays y más.

Excelentes beneficios para los clientes comerciales

Los clientes comerciales también reciben beneficios premium en planes comerciales elegibles, como por ejemplo, streaming, roaming internacional con datos de alta velocidad, Microsoft 365 por cuenta nuestra y Scam Shield Premium, que en total suman un valor de hasta $1,500 con cuatro líneas de los mejores planes de El Un-carrier. Desde mañana, los clientes comerciales pueden aprovechar:

Samsung Galaxy S25+ por cuenta nuestra (o $1,000 de descuento en cualquier teléfono de la serie) al agregar una línea con Business Unlimited Ultimate o Business Unlimited Edge. ¡Sin necesidad de intercambio! Además, otros $200 de descuento para los clientes nuevos que se cambien a T-Mobile.

El Samsung Galaxy S25 por cuenta nuestra (o $800 de descuento en cualquier teléfono de la serie) al hacer un upgrade a Business Unlimited Ultimate o Business Unlimited Edge e intercambiar un teléfono elegible.

Samsung Galaxy S25 por cuenta nuestra al agregar una línea con Business Unlimited Advanced e intercambiar un teléfono elegible.

Samsung Galaxy S25 Ultra por $99 (o $1,200 de descuento) al cambiarse a T-Mobile y agregar una línea con Business Unlimited Ultimate o Business Unlimited Edge e intercambiar un teléfono elegible.

Todas estas ofertas están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Samsung Galaxy de la Serie S25

Galaxy AI de Samsung — disponible (en inglés) en toda la línea S25 — viene con una variedad de funciones nuevas diseñadas para simplificar la vida cotidiana. Los clientes pueden aprovechar funciones como Cross App Actions que actúan como un asistente virtual y hacen que las acciones entre distintas apps sean fluidas, y completan múltiples tareas con un solo pedido; Now Brief que envía actualizaciones, información y noticias personalizadas basadas en las preferencias del usuario y Night Video con Audio Eraser que captura contenido con espectacular detalle (¡incluso en condiciones de poca luz!) y minimiza los sonidos no deseados. Además, ahora con los mensajes RCS, ¡textear y enviar videos y fotos de alta resolución entre amigos es más fácil que nunca!

Samsung Galaxy S25 viene en Silver Shadow, Mint, Icyblue y Navy con 128 GB y 256 GB desde $33.34/mes ($0 pago inicial; precio normal: $799.99).

viene en Silver Shadow, Mint, Icyblue y Navy con 128 GB y 256 GB desde $33.34/mes ($0 pago inicial; precio normal: $799.99). Samsung Galaxy S25+ viene en Silver Shadow, Mint, Icyblue y Navy con 256 GB y 512 GB desde $41.67/mes ($0 pago inicial; precio normal: $999.99).

viene en Silver Shadow, Mint, Icyblue y Navy con 256 GB y 512 GB desde $41.67/mes ($0 pago inicial; precio normal: $999.99). Samsung Galaxy S25 Ultra viene en Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue y Titanium Whitesilver con 256 GB y 512 GB desde $54.17/mes ($0 pago inicial; precio normal: $1299.99).

Para más información sobre las ofertas de T-Mobile, visita es.t-mobile.com/offers/samsung-phone-deals. Para ver cómo los clientes pueden ahorrar en cada plan, visita es.t-mobile.com/resources/how-to-join-us. Para ver ofertas de T-Mobile para Empresas, visita es.t-mobile.com/business/offers/samsung-galaxy-5g.

Para más detalles sobre la línea Samsung Galaxy S25, visita samsung.com.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Ofertas de teléfonos: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Galaxy S25+ 5G 256 GB: $999.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Requiere calificación crediticia, servicio e intercambio elegibles (p. ej., Samsung Galaxy S10; para las ofertas en cualquier estado; es obligatorio dar el IMEI). Cargo de $35 por conexión del dispositivo a pagar al momento de la compra. Hasta $1,000 vía créditos en la factura (consulta la oferta para ver los detalles); la línea con promoción deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Máx. 4 dispositivos con descuento/cuenta. Ahorros: usa nuestra calculadora de ahorros en T-Mobile.com/Cambiate para saber cómo puedes cambiarte y ahorrar en servicio móvil y streaming opcional que con planes comparables más streaming de AT&T y Verizon. Crédito de $200 por transferencia: vía 20 créditos en la factura mensual. Puede demorar de 3 a 4 ciclos de facturación tras el cumplimiento de los requisitos de la oferta. Valor de $1500: según valor de venta al público de los beneficios incluidos dentro de determinados planes para empresas con 4 líneas.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com.

