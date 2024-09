TD SYNNEX anuncia un acuerdo para adquirir el negocio de migración a la nube de IPsense en Brasil con el fin de crear un nuevo centro de competencia Cloud para sus socios de negocio

El acuerdo permitirá a los socios ofrecer migraciones a la nube de cargas de trabajo sin inconvenientes a sus clientes finales

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–TD SYNNEX (NYSE: SNX), distribuidor global y agregador de soluciones líder para el ecosistema de TI, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir el negocio de migración a la nube de IPsense, proveedor líder de soluciones en la nube en Brasil. Con la incorporación del negocio de migración a la nube de IPsense, TD SYNNEX creará un nuevo centro de competencia Cloud en Brasil para ayudar a los socios de canal a migrar las cargas de trabajo de sus clientes a la nube. Esta nueva práctica estará equipada con servicios avanzados de nube y experiencia que permitirá a los socios de canal ofrecer migraciones a la nube eficaces y sin inconvenientes.





La finalización de la adquisición está supeditada a las condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en un plazo de 30 a 90 días.

La incorporación del negocio de migración a la nube de IPsense respalda el objetivo de TD SYNNEX de ofrecer un mayor valor a sus clientes reforzando su portafolio de servicios. El negocio de migración a la nube de IPsense está especializado en el diseño, integración e implementación de soluciones AWS. Tras la adquisición, TD SYNNEX integrará el modelo de ventas del negocio de migración a la nube de IPsense en el modelo de distribución de dos niveles (two-tier), aprovechando las fortalezas de ambas empresas para apoyar mejor y capacitar a los socios de negocio con un portafolio completo de soluciones en la nube para migraciones de carga de trabajo del usuario final con éxito. Este enfoque fomenta los proyectos de socio a socio (partner-to-partner), fomentando la colaboración, ayudando a construir alianzas más fuertes y permitiendo a los clientes aprovechar la experiencia de cada uno para el crecimiento y el éxito mutuos.

“La transformación digital sigue siendo una de las principales prioridades para las empresas en Latinoamérica, y la incorporación del negocio de migración a la nube de IPsense fortalecerá significativamente nuestra posición y la de nuestros socios de canal como actores clave en la jornada de transformación digital de la región. Al combinar su destacada experiencia y habilidades técnicas con nuestras ofertas existentes, ahora estamos mejor equipados para ofrecer a nuestros clientes soluciones en la nube escalables, seguras y de vanguardia, adaptadas a las necesidades únicas de nuestros socios y sus clientes en la region”. La creación del centro de competencia Cloud refuerza nuestra dedicación a empoderar a nuestros socios con los recursos que necesitan para prosperar en el ecosistema de la nube”, comentó Otavio Lazarini, Presidente para Latinoamérica y el Caribe de TD SYNNEX.

“Convertirnos en parte de TD SYNNEX es un hito emocionante para nosotros, ya que facilita el camino para oportunidades de crecimiento sin precedentes en el mercado. Nuestro éxito se ha construido sobre el conocimiento y el compromiso de nuestro talentoso equipo, y unirnos a TD SYNNEX nos permitirá proporcionar aún más valor a los socios en Brasil y, eventualmente, más ampliamente en LAC. Al combinar nuestros recursos y experiencia, escalaremos nuestro negocio ofreciendo nuestras habilidades a los socios de negocio, impulsando la transformación y entregando resultados excepcionales”, dijo Luiz Herculano, Founding Partner and Director, IPsense.

El negocio de analíticas, big data y machine learning de IPsense no está incluido en esta transacción y permanecerá con los actuales propietarios bajo una nueva marca, con George Randolph dirigiendo el negocio en el futuro.

