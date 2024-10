Taylor Swift supera a Rihanna y se convierte en la músico femenina más rica del mundo

Taylor Swift ha sido reconocida como la músico femenina más rica del mundo, con una fortuna neta de 1.6 mil millones de dólares, según Forbes. A sus 34 años, Swift ha superado a Rihanna, quien anteriormente ocupaba esta posición con un pico de 1.7 mil millones, aunque su fortuna estimada ha disminuido a 1.4 mil millones.

El incremento en la riqueza de Swift se debe en gran medida a su exitosa gira "The Eras Tour" y a sus álbumes recientemente grabados. En octubre de 2022, se convirtió en una de las pocas artistas en alcanzar la marca de mil millones de dólares solo con lanzamientos musicales y actuaciones en vivo, según Bloomberg. La gira comenzó en marzo de 2023 en Arizona y recorrió Estados Unidos durante el verano, finalizando la primera parte en agosto en Los Ángeles. Swift llevará su tour a nivel internacional en febrero y planea concluir sus presentaciones en diciembre al regresar a Estados Unidos. Se estima que la gira generará alrededor de 1.5 mil millones de dólares, dependiendo de los precios de los boletos.

Además, la artista decidió lanzar su película de concierto exclusivamente en cines. "Taylor Swift: The Eras Tour" se estrenó el 13 de octubre de 2023 y recaudó 92.8 millones de dólares en su primer fin de semana. A diferencia de otros artistas que enfrentan dificultades en la nueva era del streaming, Swift ha logrado continuar generando ingresos significativos.

El experto en marcas Doug Eldridge señaló que "Taylor se encuentra en una posición única en términos de monetizar su talento. En una época donde los artistas han perdido millones debido a la caída de las ventas de álbumes y el auge de las descargas digitales, ella está aprovechando la ola tecnológica". Además, según la Dra. Sonja Stribling, exmayor del Ejército de EE. UU. y autora del libro "From the Battlefield to the Boardroom", Swift ha transformado la industria musical para las artistas femeninas.

"No se trata solo del dinero que está ganando, que es muy importante, sino de que está creando un camino para que otros lo sigan", afirmó la Dra. Stribling. "Sé sin lugar a dudas que ella y Beyoncé han tenido una conversación sobre esto, porque están allanando el camino para que otros lo sigan. Son las primeras de muchas, especialmente para las mujeres, liderando el camino. Así que no se trata solo de alcanzar el estatus de multimillonaria, sino que Taylor está a punto de hacer historia al establecer altas metas que otros querrán alcanzar".

La Dra. Stribling concluyó: "Sé que solo el 1% de la población en la industria en la que ella opera, y quizás incluso menos, logrará lo que ella ha conseguido, y ella lo hace parecer tan simple".