Taylor Swift anuncia su apoyo a Harris y Musk le ofrece darle un hijo

La cantante estadounidense Taylor Swift no dudó en confesar que dará su apoyo a Kamala Harris minutos después de que concluyó el debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre.

El anuncio de la artista multimillonaria no pasó desapercibido y el magnate Elon Musk respondió de forma contundente, generando aún más debate en las redes sociales.

Aunque el apoyo de Taylor a Harris ya había sido avizorado por los expertos, fue hasta la noche del martes que la cantante no dudó en expresar su intención de voto a favor de los demócratas.

“Como muchos de ustedes, he visto el debate de esta noche. Si aún no lo han hecho, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y sobre las posturas de los candidatos acerca de los asuntos que más interesan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que puedo sobre sus políticas y planes propuestos para este país”, dijo Taylor Swift antes de asegurar que su voto será para la vicepresidenta estadounidense.

La cantante hizo referencia a un video desarrollado con inteligencia artificial, en la cual se le ve apoyando a Donald Trump; algo que desmintió categóricamente.

«Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voto por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda», agregó a su posteo.

Taylor calificó a la candidata como una líder firme y dotada para guiar a Estados Unidos a la calma y no al caos.

La decisión de la artista no pasó desapercibida y el magnate Elon Musk decidió responderle de forma irónica a su anuncio; enfatizando en que él podía darle un hijo y cuidarle los gatos.

“Bien, Taylor… tú ganas… te daré un hijo y cuidaré a tus gatos con mi vida”, escribió Musk en su cuenta de X, generando aún más debate.