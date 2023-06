Take Me Fishing™ Revela una Línea de Pesca tan Fuerte como las Mujeres Para las que fue Hecha

La Línea de Pesca de Edición Limitada Celebra los Beneficios Transformadores de la Pesca y Navegación Para las Mujeres Durante la Semana Nacional de Pesca y Navegación





ALEXANDRIA, Va.–(BUSINESS WIRE)–En honor a la Semana Nacional de Pesca y Navegación (NFBW), Take Me Fishing™, la campaña nacional de la Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF), lanzó Fearless Fishing Line, una línea de pesca de edición limitada creada en colaboración con Berkley®. La línea de pesca se inspiró en base a una investigación realizada por Take Me Fishing que demostró que las mujeres que pescan son más felices y saludables que las que no practican este deporte.

Además de destacar los beneficios que ofrecen la pesca y la navegación, Fearless Fishing Line se creó para animar a más mujeres a salir y disfrutar del agua. Esta nueva linea de pesca estará disponible por un período limitado de tiempo a través de un sorteo en línea que comienza desde el 5 de junio de 2023, al mediodía ET hasta el 18 de junio de 2023, a las 11:59 p.m. ET.

Cualquiera puede visitar www.fearlessfishingline.com y registrarse para tener la oportunidad de ganar. Los ganadores seleccionados también recibirán una tarjeta de débito de $ $25 para comprar una licencia de pesca.

“La investigación es clara. La pesca y la navegación pueden tener un impacto positivo significativo en las mujeres,” dijo Rachel Piacenza, Directora Senior de Marketing de RBFF. “Creamos esta línea de pesca como un recordatorio de todos sus beneficios, y esperamos que esto inspire a que más mujeres disfruten del deporte.”

La Semana Nacional de Pesca y Navegación es una celebración anual nacional que va desde el 3 al 11 de junio de 2023. Esta es una celebración de una semana que incluye días de pesca gratis en todo Estados Unidos y está diseñada para aumentar el acceso a la pesca y la navegación y asi reclutar a la próxima generación de pescadores y navegantes.

Take Me Fishing creó Fearless Fishing Line Fishing en asociación con Berkley, una marca de Pure Fishing. Conocido por su enfoque científico para el desarrollo de productos, Berkley prueba rigurosamente sus cebos y líneas tanto en el laboratorio como en el agua. Esta fundación basada en la ciencia es la razón por la que los productos Berkley realmente ayudan a los pescadores a capturar más peces.

“Cuando RBFF y Take Me Fishing™ se acercaron a nosotros con la oportunidad de asociarnos en Fearless Fishing Line, sabíamos que era algo que queríamos abordar,” dijo Kimberly Hoffman, Directora de Marketing y Comunicaciones de Pure Fishing. “La creación de esta línea y la campaña en torno a ella es otro paso importante hacia el aumento de la participación de mujeres en la pesca y la creación de un entorno de pesca más diverso e inclusivo.”

Fearless Fishing Line es una extensión de la campaña de Take Me Fishing’s Find Your Best Self on the Water, que se lanzó el 1 de mayo de 2023. La campaña destaca investigaciones que demuestran que la pesca y la navegación pueden impactar positivamente a las mujeres y asi informar al público de los beneficios de la pesca, inspirando a más mujeres a probar de estas actividades.

Para obtener información adicional sobre la campaña, la investigación que la inspiró y Fearless Fishing Line, visite https://www.takemefishing.org/find-your-best-self/.

Para obtener más información y para participar en el sorteo de Fearless Fishing Line, visite: www.fearlessfishingline.com.

ACERCA DE RBFF

RBFF es una organización sin fines de lucro cuya misión es aumentar la participación de la pesca recreativa y navegación, protegiendo y restaurando así los recursos naturales acuáticos de la nación. Para ayudar a reclutar, retener y reactivar a los participantes, RBFF desarrolló la galardonada campaña Take Me Fishing™ para crear conciencia sobre la navegación, la pesca recreativa, la conservación, y educar a las personas sobre los beneficios que trae su participación.

Los sitios web de la campaña presentan videos instructivos y un mapa interactivo con cada estado que permite a los visitantes encontrar lugares de navegación y pesca en su area, ayudando a los navegantes y pescadores de todas las edades y niveles de experiencia a aprender, planificar y equiparse para un día exitoso en el agua.

RBFF también ofrece a sus partes interesadas muchas herramientas, entre las que se incluyen un Plugin para Licencias de Pesca y Registro de Botes para conectar a sus clientes con la información que necesitan con un solo clic y un Mapa con lugares para pescar y navegar para ayudar a sus clientes a encontrar lugares donde pescar y navegar cerca de ellos.

