T-Mobile viste de fiesta su red y la prepara para el Gran Juego

Con las mejoras permanentes que se han hecho a la red en Nueva Orleans para aumentar la cobertura y la capacidad en toda la ciudad, la red de El Un-carrier está más que lista para el Gran Juego

NUEVA ORLEANS--(BUSINESS WIRE)--Los clientes de El Un-carrier en Nueva Orleans pueden tener la tranquilidad de saber que T-Mobile (NASDAQ: TMUS) los tiene cubiertos con anticipación al Gran Juego del 9 de febrero. El día de hoy, el proveedor de servicio móvil más rápido de Louisiana y Nueva Orleans anunció que ha hecho aún más mejoras 5G al Superdome y a lo largo de la ciudad para acelerar las velocidades máximas de descarga dentro del estadio hasta 1.2 Gbps. El Un-carrier ahora cubre al 99% de Nueva Orleans con 5G de ultracapacidad (5G UC).









“T-Mobile ha estado trabajando arduamente para crear las mejores experiencias de red posibles en los lugares en que nuestros clientes viven, trabajan y se divierten, no solamente en Nueva Orleans sino también a lo largo de todo el estado de Louisiana”, señala Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile. “Las mejoras permanentes que hemos realizado en la ciudad —además de todo lo que hemos hecho desde el lanzamiento de la red 5G— están más que preparadas para respaldar a los negocios y a los clientes durante el juego y mucho después”.

Esta es la manera en que T-Mobile le da su apoyo al Gran Juego, que tendrá lugar a principios de febrero, con mejoras permanentes y optimizaciones de capacidad temporales dentro del Superdome y en sus alrededores:

Se hicieron mejoras a los sistemas distribuidos de antenas para interiores (iDAS) para llevar 5G de ultracapacidad superveloz a cada rincón del estadio y así garantizar que los fans puedan compartir prácticamente en tiempo real cada anotación y todo lo que suceda en el espectáculo de medio tiempo.

Mejoras en todas las torres celulares macro en áreas circundantes al evento para llevar velocidades más increíbles (velocidades de descarga de hasta 920 Mbps) a los alrededores del estadio —como Champions Square— para que los clientes de T-Mobile no se pierdan ni un momento, desde los tailgates hasta el evento principal.

Desde que El Un-carrier compartió los detalles sobre su inversión de $290 millones de dólares en mejoras de la red a lo largo del estado, T-Mobile ha dejado a Nueva Orleans más que preparada para la afluencia de visitantes con mejoras 5G permanentes en sitios emblemáticos de la ciudad y sus zonas circundantes:

Mejoras 5G a lo largo del French Quarter , con velocidades máximas de descarga de 975 Mbps y velocidades máximas de carga de 68 Mbps. Esas velocidades son suficientes para presumir prácticamente en tiempo real de las famosas beignets con todos tus grupos de chat y canales sociales favoritos. ¡El teléfono siempre come primero!

, con velocidades máximas de descarga de 975 Mbps y velocidades máximas de carga de 68 Mbps. Esas velocidades son suficientes para presumir prácticamente en tiempo real de las famosas beignets con todos tus grupos de chat y canales sociales favoritos. ¡El teléfono siempre come primero! Mejoras permanentes en diversos hoteles de la zona incluidos el Hyatt Regency, el JW Marriott y el Roosevelt.

Mejoras a la red 5G en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans para garantizar que los viajeros conectados a la red de T-Mobile tengan acceso a las velocidades más rápidas de El Un-carrier mientras caminan por el aeropuerto.

Mejoras 5G en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de Nueva Orleans y en el Smoothie King Arena.

T-Mobile es el líder en 5G y ofrece la red 5G más grande, rápida y premiada del país. La red 5G de El Un-carrier cubre a más de 330 millones de personas a lo largo de 2 millones de millas cuadradas. Más de 300 millones de personas en todo el país disfrutan la cobertura de la red 5G de ultracapacidad superrápida de T-Mobile, con más del doble de millas cuadradas de cobertura que la oferta 5G similar de banda media que los competidores que más se le comparan.

Para más información sobre la red de T-Mobile, visita T-Mobile.com/cobertura.

