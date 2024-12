Revelan detalles de la vida en prisión de Luigi Mangione: menú y condiciones de reclusión

Luigi Mangione, acusado de múltiples delitos, se encuentra recluido en el centro correccional SCI Huntingdon, cerca de Altoona, Pensilvania. Según el Departamento de Correcciones del estado, Mangione ocupa una celda individual y no comparte espacio con otros reclusos. Aunque no está en confinamiento solitario, por el momento no tiene interacción con la población carcelaria, incluidos los tiempos de recreo.

Se espera que eventualmente se le permita salir de su celda, una medida aplicable a todos los internos, incluso aquellos con un nivel de custodia más alto. SCI Huntingdon fue seleccionado como su lugar de detención por su cercanía al tribunal del condado de Blair, donde Mangione enfrenta cargos por posesión de un arma sin licencia, falsificación de documentos y proporcionar una identificación falsa a la policía.

En cuanto a sus comidas, el menú del centro incluye opciones variadas. Por ejemplo, su desayuno consistió en fruta, sémola, pan, huevos revueltos y café. Para el almuerzo, disfrutó de albóndigas con puré de papas, pan y fruta enlatada. La cena ofreció macarrones con queso, una cazuela de pasta con frijoles y tomates guisados.

Menú de Luigi Mangione: menu luigi mangione

El caso de Mangione ha captado la atención nacional tras ser detenido el lunes en un McDonald’s de Altoona, donde un ciudadano lo reconoció y alertó a las autoridades. Esto puso fin a una intensa búsqueda policial luego de que fuera señalado como el principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido la semana pasada en Nueva York.

Además del asesinato, Mangione enfrenta cargos en Nueva York por dos casos de posesión de armas cargadas, uso de un documento falsificado y posesión criminal de un arma. Su traslado a Nueva York está programado para enfrentar estos graves señalamientos.

El caso sigue en desarrollo, mientras las autoridades avanzan en la investigación y en los procesos legales correspondientes.