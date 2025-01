Resumen: YES recibe varios pedidos de sus sistemas VertaCure PLP para envasado de avanzada

FREMONT, California--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES) es uno de los fabricantes líderes de equipos de proceso para soluciones de semiconductores con IA y computación de alto rendimiento (HPC). YES ha anunciado hoy que ha recibido numerosos pedidos de sus sistemas VertaCure PLP para envasado avanzado por parte de un importante fabricante de semiconductores de Japón. Estos sistemas se aplicarán en la fabricación de soluciones con IA y HPC, destinados al empaquetado 2,5 D y 3D. Los productos YES han demostrado ampliamente su calidad superior de curado, recubrimiento y recocido, tanto para entornos de I+D como para flujos de fabricación de gran volumen.





VertaCure PLP es un sistema de curado al vacío totalmente automatizado, que asegura la eliminación completa de los disolventes residuales, con una distribución uniforme de la temperatura y gestión precisa de las velocidades de calentamiento y enfriamiento.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

