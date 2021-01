Resumen: Token consigue 15 millones de dólares de serie B para impulsar los pagos abiertos en toda Europa

SBI Investment, Sony Innovation Fund by IGV e inversores existentes respaldan a Token para desbloquear un nuevo valor en los pagos digitales de la banca abierta

LONDRES, BERLÍN y SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Token, plataforma líder en pagos bancarios abiertos, anuncia hoy una financiación de serie B de 15 millones de dólares, con la inversión de SBI Investment Co. Ltd. y Sony Innovation Fund by IGV, así como de los inversores existentes Octopus Ventures, EQT Ventures y Opera Tech Ventures (división especializada en capital de riesgo de BNP Paribas).

Este capital permite a Token seguir impulsando el cambio de los métodos de pago tradicionales a los pagos de cuenta a cuenta, proporcionando el camino más rápido y sencillo para su adopción por parte de grandes comerciantes, proveedores de servicios de pago (payment service providers, PSP) y plataformas de banca como servicio.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

