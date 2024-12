Resumen: Reconocimiento doble: Smart Communications es nombrada líder en los informes IDC MarketScape sobre gestión inteligente de comunicaciones con el cliente y generación de documentos automatizada

Los informes IDC MarketScape investigan acerca del futuro de la gestión de comunicaciones con el cliente (CCM) enfocándose en la IA y los formularios inteligentes

NUEVA YORK Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smart Communications™, compañía tecnológica líder cuyo objetivo es transformar la comunicación con el cliente, anunció hoy que ha sido reconocida como empresa Líder en el informe IDC MarketScape "Worldwide Intelligent Customer Communications Management 2024 Vendor Assessment" (documento No. US51359124, diciembre de 2024). La compañía también ha sido reconocida como Líder en el informe IDC MarketScape "Automated Document Generation and Customer Communications Management 2024 Vendor Assessment" (documento No. US52111324, diciembre de 2024).





El informe IDC MarketScape "Intelligent Customer Communications Management" estudia la evolución de la industria hacia soluciones digitales impulsadas por IA que permiten a las organizaciones agilizar la comunicación con el cliente, impulsar la personalización y adaptarse a las complejidades en constante crecimiento de la recopilación de datos y las comunicaciones por medio de canales múltiples.

