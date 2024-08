Resumen: Alnylam presenta los resultados detallados del estudio positivo de fase 3 HELIOS-B de vutrisirán▼ en pacientes con amiloidosis ATTR con cardiomiopatía durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología

− En la población general, logró reducir en un 28 % en el compuesto primario de mortalidad por todas las causas y acontecimientos cardiovasculares recurrentes, y disminuciones del 31 % y el 36 % en la mortalidad por todas las causas durante el periodo doble ciego de 33-36 meses y hasta el mes 42, respectivamente –

− En la población sujeta a monoterapia, redujo el criterio de valoración primario compuesto en un 33 % y la mortalidad por todas las causas hasta el mes 42 en un 35 % –

− Fuertes tendencias de eficacia aditiva además de tafamidis en los criterios de valoración primarios y secundarios –

− Beneficios estadísticamente significativos demostrados en múltiples medidas de progresión de la enfermedad –

− Perfil de seguridad y tolerabilidad alentador, coherente con el perfil establecido –

− Resultados de HELIOS-B publicados simultáneamente en The New England Journal of Medicine –

− Alnylam celebrará hoy una conferencia telefónica a la 13:00 (horario de verano británico, 8:00 horario de la costa este de los EE. UU.) –

− Para inversores y medios de comunicación –

CAMBRIDGE, Massachussets–(BUSINESS WIRE)–Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), empresa líder en terapias de ARNi, ha anunciado hoy los resultados detallados del estudio de fase 3 HELIOS-B para vutrisirán, una terapia de ARNi en fase de investigación destinado al tratamiento de la amiloidosis ATTR con miocardiopatía (ATTR-CM).





