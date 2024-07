Presentación de BEAUTY&YOU India 2024: Un impulso a la innovación en el panorama indio de la belleza

BEAUTY&YOU India, creada por NIV de ELC y lanzada en colaboración con NYKAA, entra en su tercer año centrada en los “Supercharged Futures” del sector de la belleza indio.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) (“ELC”) se complace en anunciar la tercera edición de BEAUTY&YOU India. Creado por New Incubation Ventures (“NIV”) de ELC y lanzado en colaboración con el minorista de belleza y estilo de vida preferido de la India, NYKAA, BEAUTY&YOU India persiste en su misión de descubrir, destacar e impulsar la próxima generación de marcas de belleza centradas en la India. El programa apoya a empresas, emprendedores, innovadores y creadores centrados en la India a través de un proceso de solicitud competitivo que estará abierto a quienes lo soliciten desde el 16 de julio de 2024 hasta el 29 de agosto de 2024, a través de www.beautyandyouawards.com. Los ganadores se anunciarán el 16 de noviembre de 2024 en un espectáculo en directo en Goa.









El programa de 2024 se inspira en el éxito de años anteriores con el tema “Supercharged Futures”. Las posibilidades de la belleza en la India siguen creciendo con más marcas, mayor innovación, importantes inversiones y una base de consumidores en busca de las mejores soluciones. BEAUTY&YOU India 2024 busca candidatos con una visión energizada del futuro de la belleza india y su impacto en el ecosistema de la belleza en general. La iniciativa incluye empresas con proyectos sociales que mejoren la vida de sus comunidades y los ecosistemas en los que operan. También incluye a fundadores que estén desarrollando nuevas tecnologías, ingredientes o soluciones que aborden los retos existentes para los consumidores indios de productos de belleza, al tiempo que impulsan la innovación en las categorías de cuidado de la piel, maquillaje, cuidado del cabello y fragancias.

Una novedad más que interesante del programa de este año es que los ganadores tendrán acceso al BEAUTY&YOU India Bootcamp, con sesiones individuales de tutoría junto a los líderes del sector Falguni Nayar, fundadora y directora ejecutiva de NYKAA; Sabyasachi Mukherjee, fundador de Sabyasachi; y Rohan Vaziralli, director general de ELCA Cosmetics Private Limited. Esta oportunidad única está pensada para ofrecer a los ganadores una perspectiva y una tutoría de gran valor por parte de estos expertos, y reafirma el compromiso del programa de fomentar el crecimiento y el desarrollo de la próxima generación de empresarios de belleza indios.

De la primera edición en 2022 a la segunda en 2023, se duplicó el grupo de solicitantes. Este crecimiento ha mejorado significativamente la visibilidad y las oportunidades de los ganadores, lo que resalta el impacto positivo del programa.

“La India representa hoy una de las economías mundiales más interesantes para la belleza. Una clientela cada vez mayor, un panorama minorista apasionante y uno de los mercados del entretenimiento más potentes del mundo siguen impulsando un crecimiento sin precedentes. El mercado está preparado para seguir impulsando las tendencias nacionales y mundiales. Estamos encantados de apoyar a los fundadores y creadores en su aventura”, declaró Shana Randhava, vicepresidenta sénior de New Incubation Ventures, ELC.

“El reconocimiento mundial del potencial de la India como mercado de consumo poderoso y centro empresarial es ahora más evidente que nunca. NYKAA se enorgullece de formar parte de este ecosistema”, comentó Anchit Nayar, director ejecutivo de NYKAA Beauty. “En su tercera edición, BEAUTY&YOU India es más que una plataforma, es una puerta de entrada para que los emprendedores indios muestren su creatividad y rigor en un escenario global. Nos entusiasma formar parte de su futuro”.

“Participar en BEAUTY&YOU India desde su primera edición ha sido una experiencia tremendamente gratificante, sobre todo al ver su impacto transformador en la industria de la belleza india. El programa mejora la trayectoria de las marcas emergentes y ofrece una plataforma que fomenta el crecimiento, la innovación y la visibilidad”, declaró Katrina Kaif, actriz y cofundadora de Kay Beauty, jurado de BEAUTY&YOU India 2024. “En mi calidad de cofundadora de Kay Beauty, aprecio profundamente este tipo de plataformas que apoyan a los emprendedores en su camino hacia el éxito. Ya en la tercera edición, estoy tan emocionada y comprometida como siempre para descubrir y apoyar a las marcas que están dando forma al futuro de la belleza en la India”.

Programa de premios para 2024

Los premios están abiertos a fundadores, empresas y creativos que cumplan los criterios específicos de solicitud disponibles en www.beautyandyouawards.com/application-criteria. Se concederán los siguientes premios en las categorías de cuidado de la piel, maquillaje, cuidado del cabello, fragancias personales y fragancias para el hogar:

IMAGINE: Conceptos de belleza previos al lanzamiento

GROW: Conceptos de belleza en el mercado

CREATE: La próxima generación de talentos creativos (fotógrafos, cineastas, etc.) que presenten trabajos en torno al tema “Supercharged Futures” (Futuros llenos de energía)

Entre otros recursos, BEAUTY&YOU India 2024 proporcionará a los galardonados apoyo financiero (una bolsa de premios de hasta 4 Crore, aprox. USD 500 000), acceso a canales de distribución, tutoría y acceso a recursos de investigación e innovación.

La página web y el portal de para enviar candidaturas a BEAUTY&YOU 2024 se activarán el 16 de julio de 2024 y se aceptarán hasta el 29 de agosto de 2024 a las 23:59 (hora IST). Todos los detalles del programa están disponibles en www.beautyandyouawards.com.

Jurado de 2024

Shana Randhava



Vicepresidenta sénior, New Incubation Ventures, The Estée Lauder Companies

Anchit Nayar



Director ejecutivo de NYKAA Beauty

Katrina Kaif



Actriz y cofundadora de Kay Beauty

Gaurav Gupta



Modisto, artista y diseñador

Anaita Shroff Adajania



Estilista, directora creativa y fundadora de Style Cell

Samrath Bedi



Director ejecutivo, Forest Essentials

Diipa Büller-Khosla



Fundadora de indē wild

Sandhya Devanathan



Vicepresidenta y directora de Meta, India

Rohan Vaziralli



Director general, ELCA Cosmetics Private Limited

Jaffrey Zaman



Director general, Intercos India Private Limited

Gianandrea Ferrari



Director ejecutivo, Intercos Europa, Oriente Medio e India

Sumit Bhasin



Vicepresidente sénior de Innovación Global de Fragancias, Desarrollo de Productos e I+D, The Estée Lauder Companies

Dra. Jaishree Sharad



Destacada dermatóloga cosmética, autora y conferenciante TEDx

Shruti Chandra,



Vicepresidenta de Invest India y vicepresidenta de Women Empowerment, Consejo Europeo-Indio de Negocios e Industria (EICBI)

Rochelle Pinto



Directora de Contenidos Editoriales, Vogue India

Sujata Assomull



Redactora colaboradora, Vogue Business

Deepica Mutyala



Fundadora y directora ejecutiva, Live Tinted

Acerca de BEAUTY&YOU India

BEAUTY&YOU tiene como objetivo ayudar a fundadores, innovadores y creadores a hacer crecer sus negocios de forma holística, identificando metas de marca, logrando ambiciones de escala y seleccionando carteras de productos que atraigan a una nueva generación de consumidores indios.

Acerca de New Incubation Ventures de The Estée Lauder Companies

New Incubation Ventures (NIV) es la división estratégica de inversión e incubación en fase inicial de The Estée Lauder Companies. NIV se asocia con fundadores y emprendedores con visión de futuro para crear, financiar y apoyar las mejores marcas de belleza emergentes y nuevos modelos de negocio para configurar el futuro de la belleza y construir una cartera de marcas diversificadas y nuevos motores de crecimiento para la cartera de ELC.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, además de administrar marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

Acerca de NYKAA

Nacida del deseo de hacer de la belleza una elección generalizada, Nykaa surgió en 2012 como una empresa de tecnología de consumo nativa digital. Gracias a la visión de su fundadora, Falguni Nayar, de aportar inspiración y alegría a personas de todo el mundo, se introdujo en un mercado minorista de belleza poco atendido, revolucionando el ecosistema y situando a la India en el punto de mira mundial. Hoy en día, Nykaa ha ampliado su oferta para incluir el estilo de vida y B2B mediante la introducción de las plataformas en línea Nykaa Fashion, Nykaa Man y Superstore.

A través de los años, Nykaa ha conquistado los corazones de los consumidores indios, atrayendo visitas a sus 175 destinos en línea y fuera de línea y creando comunidades leales a través de contenidos atractivos y, al mismo tiempo, educativos. Nykaa sigue construyendo su catálogo de marcas con un sólido enfoque en la innovación y el deleite del consumidor. Marcas de belleza como Kay Beauty, Nykaa Naturals, Nykaa Cosmetics y Wanderlust, junto con marcas de moda como Nykd, Gajra Gang, Likha, RSVP y Pipa Bella, se han convertido en nombres muy conocidos que ofrecen constantemente inspiración y productos de gran calidad a los consumidores.

El firme compromiso de Nykaa con la autenticidad y con situar al cliente en el centro de todo lo que hace ha convertido a la empresa en el minorista preferido por las marcas internacionales que entran en la India. Su Global Store, una puerta de entrada al mundo de las marcas internacionales más codiciadas, aprovecha la probada cadena de suministro y las capacidades de marketing de la empresa para ofrecer una experiencia de compra realmente perfecta.

Sitio web: www.beautyandyouawards.com

Instagram: @beautyandyouawards

ELC-C

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con la prensa:

Jill Marvin

jimarvin@estee.com

Relaciones con los inversores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com