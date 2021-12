Pornografía a los 11 años, Billie Eilish confiesa que “destruyó su cerebro”

EEUU.- La artista estadounidense, Billie Eilish confesó que exponerse a la pornografía a los 11 años de edad le destruyó su cerebro y su vida sexual.

Eilish, compositora y cantautora, habló ampliamente de su problema con el consumo de pornografía en la estación radial SiriusXM.

“Exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual“, manifestó la artista de 19 años de edad.

Además, dijo sentirse devastada por estar expuesta a contenido para adultos cuando era una niña.

Según Eilish, consumir pornografía a sus 11 años no le permitió decir no a cosas que ahora sabe no fueron buenas.

La reconocida cantautora esgrimió cómo su figura fue sexualizada cuando era una adolescente y que ahora ve la pornografía como una vergüenza.

El tema del consumo de pornografía a los 11 años surgió en referencia a su canción “Fantasía masculina”, la cual habla de una joven que está sola distrayéndose con pornografía mientras recuerda una relación sentimental.

Eilish, calificó el contenido sexual que vio en su niñez como abusivo y violento.

“No entendía por qué eso era algo malo. Pensé que era la manera en la que aprendías a tener relaciones sexuales”, dijo la artista.

Además, aseguró que su cerebro fue afectado y le produjo pesadillas.

Otro problema fue la normalización de ver a las mujeres expuestas a situaciones no consentidas.

Las declaraciones de Eilish han generado controversia y alerta sobre el uno de pornografía en menores de edad.