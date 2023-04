Museo italiano invita a padres de familia a ver estatua de David: “no es pornográfico”

El alcalde de Florencia, Italia y el museo donde se encuentra David invitaron recientemente a padres, estudiantes y al ex director de la escuela a visitarlo.

La invitación se hizo después de que algunos padres se molestaran cuando sus hijos de sexto grado entre las edades 11 y 12 en la Escuela de Tallahassee vieron una foto de la estatua durante una clase de arte.

Miguel Ángel, el artista renacentista completó la estatua de David de 5 metros de altura en 1504. David está representado sin ropa y armado con una honda al hombro y una piedra en la mano.

Algunos padres de Florida dijeron que, según la política de la escuela, deberían haber sido notificados antes de que sus hijos vieran la imagen de la estatua de David sin ropa y un tercer padre llamó a la estatua pornográfica.

La directora de la escuela clásica de Tallahassee en Florida dijo que pidieron que dejara su trabajo.

Pero los líderes escolares afirmaron que fue una de las varias razones por las que la sacaron. La escuela tiene un programa de estudios diseñado por un colegio cristiano conservador.

Cecilie Hollberg es la directora del museo italiano de Florencia dijo : “Pensar que David podría ser pornográfico significa realmente no entender el contenido de la Biblia, no entender la cultura occidental y no entender el arte del Renacimiento”.

La estatua de David es la razón principal por la que miles de personas visitan el museo todos los días

Esa semana luego de la controversia llegaron muchos visitantes, incluidos estudiantes estadounidenses para ver la estatua.

“Es parte de la historia”, dijo. “No entiendo cómo puedes decir que es ‘pornografía'”.

El periódico local de Tallahassee informó que una gran multitud asistió a una reunión de la junta escolar el lunes por la noche.

Algunos padres no estuvieron de acuerdo con la decisión de los líderes escolares de destituir al director. Y el presidente de la junta rechazó la solicitud de renuncia de un maestro.