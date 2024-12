Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia los resultados financieros del tercer trimestre

La empresa generó ventas netas por 41,6 millones de dólares en el trimestre y de 113,4 millones en lo que va del año

Ingresos antes de impuestos de 5,1 millones de dólares para el trimestre y de 13,2 millones en lo que va del año

Volumen acumulado de 114,2 millones de dólares al 31 de octubre de 2024, comparado con los 68,5 millones al 31 de enero de 2024

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunció hoy los resultados financieros para el segundo trimestre y el período del año fiscal a la fecha que finalizó el 31 de octubre de 2024.





"Las ventas netas del tercer trimestre fueron de 41,6 millones de dólares, una baja de 4,1 millones respecto del mismo trimestre del año pasado. Las utilidades netas atribuibles a acciones comunes de 2,5 millones representaron un aumento de 0,5 millones, o del 29 %, respecto de los 1,9 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024, las ventas netas de 113,4 millones representan un aumento del 3 % respecto de los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2023. Las utilidades netas atribuibles a acciones comunes de 7,2 millones representaron un aumento de 5,4 millones, o del 294 %, respecto de las utilidades netas atribuibles a acciones comunes de 1,8 millones en los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2023”, observó David Mansfield, presidente y director ejecutivo.

“El volumen acumulado en el tercer trimestre muestra un crecimiento considerable y actualmente alcanza la cifra de 114,2 millones de dólares. Esto equivale aproximadamente a los ingresos de nueve meses basados en los ingresos de años anteriores. El fortalecimiento continuo de nuestro volumen acumulado durante los últimos dos trimestres es alentador y deja una sensación de optimismo hacia el año que se avecina. Además, el volumen acumulado al final del tercer trimestre, representa el nivel más alto desde la transición de MFRI a Perma-Pipe, que se llevó a cabo en marzo de 2017,” continuó el señor Mansfield.

“Nuestros resultados del tercer trimestre y lo que va del año 2024 siguen reflejando un rendimiento excepcional, algo que se ha evidenciado de forma permanente a lo largo del año. Vale la pena destacar que nuestras utilidades netas atribuibles a acciones comunes para los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024 representan el nivel más alto de utilidades de forma interanual desde la transición de MFRI a Perma-Pipe”, indicó el señor Mansfield.

“Estamos satisfechos con el nivel de actividad comercial que hemos experimentado y seguimos observando. Esto se ve respaldado por el importante aumento del volumen acumulado y el precio de las acciones. Los aumentos en gastos de infraestructura en Arabia Saudita, India y Emiratos Árabes Unidos representan factores clave para nuestra mejora a nivel general. En ese sentido, la fortaleza de nuestros resultados financieros nos permite seguir ejecutando iniciativas estratégicas”, concluyó el señor Mansfield.

Resultados del tercer trimestre fiscal de 2024

Las ventas netas fueron de 41,6 millones y de 45,7 millones de dólares en los tres meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. La baja de 4,1 millones, o del 9 %, fue resultado del momento de la ejecución de proyectos.

Las utilidades brutas fueron de 14,1 millones de dólares, o del 34 % de las ventas netas, y de 13,2 millones, o del 29 % de las ventas netas, en los tres meses que finalizaron el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El aumento de 0,9 millones de dólares estuvo impulsado principalmente por mejores márgenes debido a la combinación de productos.

Los gastos generales y administrativos fueron de 7,3 millones y de 5,7 millones de dólares en los tres meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El aumento de 1,6 millones se debió a los mayores gastos de nómina y honorarios profesionales en el trimestre.

Los gastos de venta fueron de 1,2 millones y 1,5 millones de dólares en los tres meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. La baja de 0,3 millones se debió a menores gastos de nómina en el trimestre.

Los gastos de intereses netos mantuvieron un nivel constante y fueron de 0,5 millones y de 0,6 millones de dólares en los tres meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente.

El rubro de otros gastos alcanzó la cifra de 0,1 millones y 0,5 millones de dólares en los tres meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. La baja de 0,4 millones se debió principalmente a las fluctuaciones del tipo de cambio en transacciones realizadas en moneda extranjera.

El tipo impositivo efectivo (ETR) de la Empresa fue del 32 % y del 31 % en los tres meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El cambio en el ETR se debe a la capacidad de reconocer los beneficios impositivos sobre las pérdidas en los Estados Unidos en el año corriente, mientras que en el año anterior había una reserva por valuación y cambios en la combinación de ingresos y pérdidas en distintas jurisdicciones.

Las utilidades netas atribuibles a acciones comunes fueron de 2,5 millones y de 1,9 millones de dólares en los tres meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El aumento de 0,6 millones se debió principalmente a una mejor ejecución de proyectos en el trimestre.

Resultados del año fiscal 2024 a la fecha

Las ventas netas fueron de 113,4 millones y de 110,5 millones de dólares en los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El aumento de 2,9 millones, o del 3 %, fue resultado de mayores volúmenes de ventas en Oriente Medio.

Las utilidades brutas fueron de 38,1 millones de dólares, o del 34 % de las ventas netas, y de 29,4 millones, o del 27 % de las ventas netas, en los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El aumento de 8,7 millones estuvo impulsado principalmente por mejores márgenes posibilitados por la combinación de productos.

Los gastos generales y administrativos fueron de 19,5 millones y 16,4 millones de dólares en los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El aumento de 3,1 millones se debió a mayores gastos de nómina y honorarios profesionales.

Los gastos de venta fueron de 3,8 millones y de 4,2 millones de dólares en los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. La baja de 0,4 millones se debió a menores gastos de nómina.

Los gastos por intereses netos fueron de 1,5 millones y 1,8 millones de dolares en los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. La baja de 0,3 millones se debió principalmente a la reducción en las tasas de interés en ciertas deudas de tasa variable.

El rubro de otros gastos alcanzó la cifra de 0,2 millones y de 0,4 millones de dólares en los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El cambio se debió se debió principalmente a las fluctuaciones del tipo de cambio en transacciones realizadas en moneda extranjera.

El ETR de la empresa fue del 28 % y del 49 % en los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El cambio en el ETR se debe a la capacidad de reconocer los beneficios impositivos sobre las pérdidas en los Estados Unidos en el año corriente, mientras que en el año anterior había una reserva por valuación y cambios en la combinación de ingresos y pérdidas en distintas jurisdicciones.

Las utilidades netas atribuibles a acciones comunes fueron de 7,2 millones y de 1,8 millones de dólares en los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2024 y 2023, respectivamente. El aumento de 5,4 millones de dólares se debió principalmente a una mejor ejecución de proyectos durante el año.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (la “Empresa”) es líder mundial en tuberías preaisladas y sistemas de detección de fugas para recolección de petróleo y gas, calefacción y refrigeración urbana y otras aplicaciones. Utiliza su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven problemas complejos relacionados con el transporte seguro y eficiente de muchos tipos de líquidos. En total, la Empresa tiene operaciones en catorce sedes ubicadas en seis países.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones y otra información incluida en este comunicado de prensa, que pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, constituyen “declaraciones prospectivas” en el sentido de la sección 27A de la Ley de Títulos Valores de 1933, incluidas sus modificaciones, y la sección 21E de la Ley de Títulos Valores y Bolsas de 1934, incluidas sus modificaciones, y están sujetas a las disposiciones de puerto seguro creadas por consiguiente, incluidas, entre otras, afirmaciones relacionadas con las operaciones y el rendimiento futuro esperado de la Empresa. Estas declaraciones deben considerarse sujetas a los numerosos riesgos e incertidumbres que existen en las operaciones y el entorno comercial de la Empresa. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los siguientes: (i) fluctuaciones en el precio del petróleo y el gas natural y su impacto en el volumen de pedidos de los clientes para los productos de la Empresa; (ii) la capacidad de la Empresa de comprar materia prima a precios favorables para mantener una relación beneficiosa con sus proveedores; (iii) reducciones del gasto de los gobiernos en proyectos que utilizan productos de la Empresa, y obstáculos de liquidez y en el acceso a fondos de capital de los clientes no gubernamentales de la Empresa; (iv) la capacidad de la Empresa de cancelar su deuda y renovar las facilidades de créditos internacionales que vencen; (v) la capacidad de la empresas de ejecutar con éxito su plan estratégico y lograr rentabilidad y flujos de caja positivos; (vi) la capacidad de la Empresa de cobrar una cuenta deudora a largo plazo relacionada con un proyecto en Oriente Medio; (vii) la capacidad de la Empresa de interpretar los cambios en la legislación y las regulaciones fiscales; (viii) la capacidad de la Empresa de utilizar sus arrastres de pérdidas operativas netas; (ix) anulaciones de ingresos y beneficios registrados previamente que sean consecuencia de una estimación inexacta realizada en relación con el reconocimiento de ingresos "a lo largo del tiempo" de la Empresa; (x) la incapacidad de la Empresa de establecer y mantener un control interno efectivo de sus informes financieros; (xi) el momento de la recepción, la ejecución, la entrega y la aceptación de pedidos de productos de la Empresa; (xii) la capacidad de la Empresa de negociar con éxito acuerdos de facturación progresiva para contratos grandes; (xiii) los precios agresivos de competidores existentes y el ingreso de nuevos competidores en los mercados donde opera la Empresa; (xiv) la capacidad de la Empresa de fabricar productos sin defectos ocultos y de recuperarse ante casos donde proveedores pueden proporcionar materiales defectuosos a la Empresa; (xv) reducciones o cancelaciones de pedidos incluidos en la cartera de pendientes de la Empresa; (xvi) riesgos e incertidumbres específicos de las operaciones comerciales internacionales de la Empresa; (xvii) la capacidad de la Empresa de atraer y conservar altos cargos gerenciales y personal clave; (xviii) la capacidad de la Empresa de lograr los beneficios esperados de sus iniciativas de crecimiento; (xix) el impacto de la pandemia y otras crisis de salud pública sobre la Empresa y sus operaciones, y (xx) el impacto de las amenazas de ciberseguridad sobre los sistemas de tecnología de la información de la Empresa. Se recomienda que accionistas, potenciales inversores y otros lectores consideren estos factores con especial cuidado al evaluar las declaraciones prospectivas, y advertimos que no se debe depositar una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente solo son válidas a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otros motivos. Se puede encontrar información más detallada que puede afectar nuestro rendimiento en nuestras presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC), que está disponible en https://www.sec.gov y en la sección Centro para Inversores de nuestro sitio web, http://investors.permapipe.com.

Se incluye información adicional sobre los resultados financieros de la Empresa para los tres meses finalizados el 31 de octubre de 2024, incluidos comentarios de los gerentes y el análisis de la condición financiera y los resultados de las operaciones de la Empresa, en el Informe Trimestral de la Empresa incluido en el Formulario 10-Q para el período de tres meses que finalizó el 31 de octubre de 2024, que se presentará ante la SEC el 31 de octubre de 2024 o alrededor de esa fecha, y al que podrá accederse en www.sec.gov y www.permapipe.com. Para más información, visite el sitio web de la empresa.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Y FILIALES RESUMEN DE DECLARACIONES DE OPERACIONES CONSOLIDADAS (En miles, excepto en los datos por acción) (Sin auditar) Tres meses finalizados el

31 de octubre de Nueve meses finalizados el

31 de octubre de 2024 2023 2024 2023 Ventas netas $ 41.563 $ 45.690 $ 113.397 $ 110.489 Utilidades brutas 14.086 13.184 38.077 29.424 Gastos operativos totales 8500 7145 23.214 20.618 Ingresos de operaciones 5586 6039 14.863 8806 Gasto por intereses 468 640 1489 1788 Otros gastos (50 ) (502 ) (156 ) (350 ) Ingresos antes del impuesto a las ganancias 5068 4897 13.218 6668 Gastos por impuesto a las ganancias 1615 1533 3692 3257 Utilidades netas $ 3453 $ 3364 $ 9526 $ 3411 Menos: utilidades netas atribuibles a participaciones no dominantes 962 1429 2303 1577 Utilidades netas atribuibles a acciones comunes $ 2491 $ 1935 $ 7223 $ 1834 Utilidades por acción atribuibles a acciones comunes Básicas $ 0,31 $ 0,24 $ 0,91 $ 0,23 Diluidas $ 0,31 $ 0,24 $ 0,90 $ 0,23 Nota: Los cálculos de ingresos por acción pueden verse afectados por el redondeo.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Y FILIALES RESUMEN DE BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (En miles) (Sin auditar) 31 de octubre de 2024 31 de enero de 2024 ACTIVOS Activos corrientes $ 104.405 $ 98.818 Activos a largo plazo 56.344 56.893 Activos totales $ 160.749 $ 155.711 PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE Pasivos corrientes $ 53.794 $ 57.742 Pasivos a largo plazo 26.792 25.991 Pasivos totales 80.586 83.733 Participaciones no dominantes 8952 6266 Capital contable 71.211 65.712 Pasivos y capital contable total $ 160.749 $ 155.711

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Perma-Pipe International Holdings, Inc.



David Mansfield, presidente y director ejecutivo

Relaciones con los inversores de Perma-Pipe

(847) 929-1200

investor@permapipe.com