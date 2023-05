Papá soltero no puedo acompañar a su hija el Día de las Madres

Un papá soltero ha generado polémica al denunciar que en la escuela de su hija no la dejaron acompañarla para el Día de las Madres, a pesar de que saben que ella no tiene mamá.

Fue por medio de un video que el progenitor contó el mal rato que pasó solo por querer compartir con su hija en Día de las Madres.

Según Pablo Vásquez, al igual que algunas mujeres cumplen el rol de madres y padres, él cumple el rol de mamá y papá para su hija.

El papa soltero reseñó que la escuela organizó la actividad y que su hija le dijo que iba a participar si él iba con ella. Como buen padre accedió, pero al momento de ingresar las maestras le dijeron que no.

“Me arreglé y dije: Voy al evento para que no vaya sola mi hija, para que no se sienta desplazada ni mucho menos, yo le hago de mamá”, dijo en un video de Facebook.

El papá soltero señaló que hasta las dijo a las maestras que es papá luchón, así como usan las mujeres el término y son exaltadas por llevar los dos roles.

A pesar de las peticiones y las justificaciones, le pidieron que se retirara, obligándolo a llevarse a su hija porque su propósito era que no se quedara sola en el evento.

“No dejé a mi hija porque no quiero que se sienta sola ella en el evento. Van a bailar y obviamente cuando bailan esperan que sus madres las vean y ella solo me tiene a mí, si yo no estoy no la va a ver nadie”, manifestó el papa soltero.

Su historia se viralizó en las redes sociales, unos lo apoyan y otros lo cuestionan.