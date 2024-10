Oscar Health anuncia su expansión de mercado durante 2025 para poner el seguro médico en manos de más estadounidenses

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Oscar Health, Inc. ("Oscar") (NYSE: OSCR), empresa líder en tecnología sanitaria, anunció hoy que llevará la experiencia Oscar a más personas, familias y empresas a través del mercado de seguros de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (ACA) en 2025. Oscar está introduciendo productos de seguros de salud asequibles que permiten a las personas llevar una vida saludable a su manera:









Servicios adaptados a las necesidades y preferencias sanitarias personales.

Redes establecidas que ofrecen múltiples vías de acceso a una atención clínica de alto valor.

Soluciones tecnológicas para ayudar a los miembros a gestionar su salud y tomar decisiones informadas.

La experiencia Oscar estará disponible en 504 mercados de 18 estados en 2025.

“Oscar facilita la compra de asistencia sanitaria con planes que se ajustan a todos los presupuestos," afirmó Mark Bertolini, CEO de Oscar Health. "La gente controla los productos que compra y utiliza en todos los aspectos de su vida, excepto en la asistencia sanitaria. Oscar está cambiando esta situación. Damos a la gente la libertad de elegir los planes que mejor se adapten a sus necesidades. Nuestros miembros entienden lo que compran, lo que cuesta y cómo se compara con otros productos."

Oscar ofrece a sus miembros, cada vez más numerosos y diversos, mejores opciones de seguro médico. Las siguientes soluciones estarán disponibles en determinados estados en el periodo de inscripción abierta de 20251.

Creación de soluciones para las comunidades

Oscar presenta Buena Salud, una solución en español para los miembros hispanos y latinos. Cuando las personas optan por Oscar en español, contactan con un equipo de atención de Oscar, un proveedor de atención primaria y una comunidad de atención médica que comparten su herencia cultural. La solución da prioridad a las preferencias de los hispanos y latinos, que son más propensos a buscar atención médica cuando los proveedores hablan español2.

Buena Salud se basa en la experiencia Hola Oscar, que tiene un NPS de 873 líder del sector, y está disponible en todos los planes de Oscar. El programa, desarrollado por hispanohablantes nativos de Oscar, tiene en cuenta las diferencias culturales, lingüísticas y regionales entre las comunidades hispanas y latinas. Estas comunidades constituyen casi un tercio de los miembros de Oscar y son las poblaciones de más rápido crecimiento en la ACA4.

Ampliación de la ACA a empleados y empleadores

Los empleados ya pueden elegir entre el conjunto de soluciones asequibles y tecnológicamente avanzadas de Oscar utilizando los aportes de su empresa. Los particulares pueden elegir entre docenas de planes con redes de alta calidad que se adaptan a sus horarios, barrios y necesidades sanitarias. Oscar cuenta con un equipo de conserjería dedicado a los empleados que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para ayudarles a maximizar sus nuevos beneficios.

Oscar colabora con StretchDollar para ayudar a las empresas con menos de 50 empleados a ofrecer de forma instantánea contribuciones antes de impuestos que los empleados puedan utilizar para adquirir un seguro médico individual. Las empresas pueden visitar StretchDollar.com/Oscar para crear una cuenta gratuita en menos de 10 minutos5.

Los planes de Oscar suponen un alivio muy necesario para el creciente número de empresas que se inician en el mundo de los seguros o que tienen que hacer frente a las subidas de dos dígitos de los planes para grupos pequeños.

Simplificación de la gestión de múltiples enfermedades crónicas

Oscar lanza un plan multienfermedad para miembros con diabetes, enfermedades pulmonares y cardiovasculares, tres afecciones frecuentes entre los miembros acogidos a la ACA6. El tratamiento conjunto de estas enfermedades puede reducir los costes en un 25% o más7. Los beneficios incluyen: atención de urgencias virtual por $0; medicamentos por $0; y análisis de bajo costo y atención especializada virtual integrada.

Los miembros pueden inscribirse en los planes monocondición de Oscar, Diabetes Care y Breathe Easy, en determinados estados.

Introducción de soluciones para las personas que desean una asistencia sanitaria guiada

Oscar presenta Guided Care HMO con primas y gastos de bolsillo más bajos. Las personas seleccionan un proveedor de atención primaria que gestiona su atención con una red de especialistas para una experiencia excepcional. La solución ofrece referidos urgentes y en tiempo real, abordando los puntos débiles de la mayoría de las HMO. Los beneficios incluyen: atención de urgencias virtual por $0; medicamentos por $0; y análisis de bajo costo y atención especializada virtual integrada.

Los miembros pueden acceder al plan Diabetes Care de Oscar y al plan para afecciones múltiples a través de Guided Care HMO. Visite HolaOscar.com/GuidedCare para obtener más información.

Alessa Quane, directora de seguros de Oscar Health, añadió: "Las soluciones de Oscar reconocen las diferencias culturales y de salud para satisfacer mejor las necesidades de las personas y las familias. Nuestras ofertas en este periodo de inscripción abierta encarnan lo que Oscar seguirá aportando a las crecientes poblaciones acogidas a la ACA: hacer del mercado individual la solución elegida por todos los estadounidenses."

Acerca de Oscar Health

Oscar Health, Inc. ("Oscar") es una empresa líder en tecnología sanitaria construida en torno a una plataforma tecnológica completa y un enfoque implacable en el servicio a nuestros miembros. Llevamos desafiando el statu quo del sistema sanitario desde nuestra fundación en 2012, y nos dedicamos a hacer que una vida más saludable sea accesible y asequible para todos. Oscar ofrece planes individuales y familiares y soluciones de tecnología sanitaria que impulsan el sector de la salud a través de +Oscar. Nuestra tecnología impulsa experiencias superiores, un compromiso profundo y una atención clínica de alto valor, lo que nos ha valido la confianza de aproximadamente 1,6 millones de miembros a 30 de junio de 2024.

