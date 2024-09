Obtén el iPhone 16 Pro por cuenta nuestra con upgrade de iPhone todos los años y disfruta de la red 5G líder del país, solo en T-Mobile

Ser cliente de T-Mobile significa que las familias pueden ahorrar un 20% cada mes en todos los planes en comparación con nuestra competencia: los de azul y los de rojo, además disfrutan velocidades 5G más rápidas y obtienen hasta $1000 de descuento en la línea del iPhone 16

BELLEVUE, Washington–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ofrecerá el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus, que están diseñados para Apple Intelligence1 con el nuevo chip A18, Control de la Cámara, mejoras poderosas en el sistema avanzado de cámaras, botón de Acción para acceder rápidamente a funciones útiles y un gran salto en la duración de la batería. También estarán disponibles el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max, impulsados por el chip A18 Pro y diseñados para Apple Intelligence, con pantallas más grandes, Control de la Cámara, innovadoras funciones profesionales para las cámaras y un salto enorme en duración de la batería. En cuanto a wearables, también ofrecerá el Apple Watch Series 10, el Apple Watch más delgado hasta el momento, con la pantalla más grande y avanzada en un Apple Watch, nuevas notificaciones de apnea del sueño2, carga más rápida, sensores de profundidad y temperatura del agua, e información revolucionaria sobre salud y fitness de watchOS 11; el Apple Watch Ultra 2 en un impactante acabado nuevo en color negro junto con una nueva correa estilo milanés de titanio, repleto de información adicional como notificaciones de apnea del sueño2; y una innovadora línea nueva de modelos y funciones de AirPods, que incluye un nuevo diseño para los AirPods 4 y un nuevo conjunto de colores para los AirPods Max.





Solo los clientes de T-Mobile, incluidos los negocios, pueden aprovechar al máximo su experiencia con los productos de Apple más recientes, con planes repletos de beneficios, trato VIP con Magenta Status y la red 5G líder del país. Los clientes nuevos y existentes pueden obtener el iPhone 16 Pro por cuenta nuestra (hasta $1000 de descuento con intercambio) en Go5G Next y Go5G Business Next, los únicos planes en la industria de servicio móvil que incluyen la libertad de un upgrade todos los años. Todo esto además de velocidades más rápidas gracias a la red 5G independiente de T-Mobile y también importantes ahorros mensuales en cualquier plan.

Los clientes podrán reservar la línea del iPhone 16 a partir del viernes 13 de septiembre, con disponibilidad a partir del viernes 20 de septiembre. La nueva selección de Apple Watch estará disponible para que los clientes de T-Mobile hagan su reserva este viernes 13 de septiembre. Las selecciones de Apple Watch y AirPods estarán disponibles a partir del viernes 20 de septiembre. Para más información, visita es.t-mobile.com/offers/apple-iphone-deals.

“No hay nada mejor que T-Mobile y la red 5G líder del país para aprovechar al máximo la nueva línea del iPhone 16 diseñada para Apple Intelligence”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “Además de disfrutar la mejor experiencia de red, los clientes de T-Mobile pueden aprovechar la nueva y fantástica línea del iPhone 16, upgrades de iPhone todos los años con Go5G Next, ahorros cada mes en cualquier plan y beneficios VIP con Magenta Status. Es el tipo de experiencia superior, sin renunciar a nada, que nuestros clientes esperan recibir de El Un-carrier”.

Línea del iPhone 16

El iPhone 16 y el iPhone 16 Plus están diseñados para Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal fácil de usar que se basa en el contexto personal para ofrecer inteligencia útil y apropiada, sin dejar de proteger la privacidad del usuario. La línea del iPhone 16 también incorpora Control de la Cámara, que añade nuevas maneras de capturar recuerdos y, hacia fines de este año, ayudará a los usuarios a acceder rápidamente a inteligencia visual para obtener información sobre objetos o lugares, interactuar con información y formular preguntas detalladas para descubrir más sobre el mundo que los rodea. El poderoso sistema de cámaras incluye una cámara Fusion de 48 MP con opción de teleobjetivo de 2x para darles a los usuarios dos cámaras en una, mientras que una nueva cámara ultra gran angular permite tomar fotografías macro. El nuevo chip A18 representa un salto enorme en rendimiento y eficiencia, con la posibilidad de acceder a los juegos AAA más exigentes, además de un gran salto en la duración de la batería. El iPhone 16 y el iPhone 16 Plus estarán disponibles en cinco vibrantes colores: negro, blanco, rosa, verde azulado y ultramarino.

El iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max traen Apple Intelligence, pantallas más grandes, nuevas capacidades creativas e innovadoras para las funcionalidades de las cámaras Pro, gráficos increíbles para juegos inmersivos y mucho más, todo esto impulsado por el chip A18 Pro. Con Apple Intelligence, el iPhone incorpora poderosos modelos generativos desarrollados por Apple en un sistema de inteligencia personal fácil de usar que se basa en el contexto personal para ofrecer inteligencia útil y apropiada, sin dejar de proteger la privacidad del usuario. El Control de la Cámara ofrece nuevas maneras de interactuar fácilmente con el sistema avanzado de cámaras y, hacia fines de este año, ofrecerá una forma rápida e intuitiva de acceder a inteligencia visual. Gracias a una nueva cámara Fusion de 48 MP con un sensor quad pixel más rápido que permite grabar videos en 4K Dolby Vision a 120 fps, estos nuevos modelos Pro logran la combinación de frecuencia de cuadros y resolución más alta jamás disponible en un iPhone. Otros avances incluyen una nueva cámara ultra gran angular de 48 MP para fotografía con resolución más alta, incluidas fotos macro, una cámara teleobjetivo de 5x en los dos modelos Pro y micrófonos con calidad de estudio para grabar audio más realista. El resistente diseño de titanio es sólido y a la vez liviano, con pantallas más grandes, los bordes más delgados de cualquier producto Apple y un salto enorme en duración de la batería: el iPhone 16 Pro Max ofrece la mayor duración de batería en un iPhone hasta ahora. El iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max estarán disponibles en cuatro increíbles acabados: titanio negro, titanio blanco, titanio natural y titanio del desierto.

Con la misma tecnología revolucionaria de Emergencia SOS vía satélite, los usuarios de iPhone 16 pueden conectarse al satélite más cercano para enviar y recibir mensajes de texto, emojis y Tapbacks por iMessage y SMS cuando no tengan cobertura celular o de wifi.3 Los mensajes vía satélite en iOS 18 están cifrados de extremo a extremo. Otra novedad que trae iOS 18 es la funcionalidad de Video en Vivo de Emergencia SOS que les permite a los usuarios compartir una transmisión de video en vivo o enviar fotos a los servicios de emergencia participantes durante una llamada de emergencia.4 Próximamente en otoño de este año, Asistencia en Carretera vía satélite —que comunica a los usuarios con un proveedor de asistencia en carretera cuando tienen problemas con el auto y están sin conexión— llegará al Reino Unido además de funcionar en Estados Unidos. Los modelos de iPhone 16 y iPhone 16 Pro se activan con una eSIM, una alternativa más segura a una tarjeta SIM física. Con eSIM, los usuarios pueden activar rápidamente su plan celular, almacenar varios planes celulares en el mismo dispositivo y mantenerse conectados. T-Mobile admite la transferencia rápida de eSIM (eSIM Quick Transfer) que les permite a los usuarios transferir su plan existente a su nuevo iPhone, y con la activación de operador de eSIM (eSIM Carrier Activation), T-Mobile puede asignar digitalmente la eSIM de un usuario directamente a su iPhone.

Apple Watch Series 10

El Apple Watch Series 10 posee un diseño refinado y nuevas funcionalidades que se incorporan al reloj más popular del mundo y lo hacen aún más poderoso, inteligente y sofisticado. El Apple Watch Series 10 es el Apple Watch más delgado hasta ahora —lo que lo hace más cómodo que nunca— y trae la pantalla más grande y avanzada en un Apple Watch. También ofrece nuevas notificaciones de apnea del sueño, carga más rápida y sensores de profundidad y temperatura del agua, junto con nuevos datos de salud y fitness y la inteligencia de watchOS 11. El Apple Watch Series 10 está disponible en aluminio y en titanio, en una variedad de colores y acabados increíbles. El Apple Watch Series 10 les permite a los usuarios mantenerse conectados, hacer llamadas y recibir mensajes de texto, incluso sin tener su iPhone cerca.

Apple Watch Ultra 2

El Apple Watch Ultra 2 está disponible en un espectacular acabado nuevo en titanio negro, mejorado con funcionalidades de watchOS 11 que llevan el Apple Watch más resistente y equipado al siguiente nivel. El Apple Watch Ultra 2 es el compañero ideal para quienes disfrutan del deporte y la aventura, con el GPS más preciso en un reloj deportivo,5 la pantalla más brillante en un producto Apple y hasta 36 horas de duración de la batería con uso normal o hasta 72 horas con el modo Ahorrar Batería. watchOS 11 incorpora nuevas y poderosas funcionalidades al mejor reloj deportivo, con innovadores datos de carga de entrenamiento y la app Signos Vitales, las notificaciones de apnea del sueño, la app Mareas, nuevas opciones de personalización para el botón de Acción y más. El Apple Watch Ultra 2 les permite a los usuarios mantenerse conectados, hacer llamadas y recibir mensajes de texto, incluso sin tener su iPhone cerca.

Línea de AirPods

Los nuevos AirPods 4 son los audífonos más avanzados y cómodos que Apple ha creado jamás con diseño de oído abierto y, a partir de hoy, los clientes pueden elegir entre dos modelos distintos: AirPods 4 y AirPods 4 con cancelación activa de ruido (ANC). Los AirPods Max ahora vienen en cinco hermosos colores nuevos que incluyen medianoche, blanco estelar, azul, morado y naranja, con conector USB-C para una carga más conveniente.

Ofertas de iPhone 16

A partir de mañana, 13 de septiembre, los clientes nuevos y existentes de T-Mobile, incluidos los negocios, pueden elegir entre las siguientes ofertas:

Obtener un iPhone 16 Pro por cuenta nuestra (o hasta $1000 de descuento en cualquier modelo de iPhone 16) al intercambiar un dispositivo elegible en Go5G Next o Go5G Business Next. Go5G Next (¡incluido el plan para negocios!) incluye la libertad de un upgrade todos los años; además , los clientes existentes siempre obtienen las mismas grandes ofertas de teléfonos que los clientes nuevos.

Obtener un iPhone 16 por cuenta nuestra (o hasta $830 de descuento en cualquier modelo de iPhone 16) al intercambiar un dispositivo elegible en Go5G Plus o Go5G Business Plus. Además, los clientes de Go5G pueden obtener la misma oferta al intercambiar un dispositivo y agregar una línea.

Por tiempo limitado, los clientes también pueden obtener un reembolso de $200 para gastar en T-Mobile por cada línea nueva que cambien a Go5G Next o Go5G Plus (hasta 4 líneas) desde compañías de servicio móvil elegibles.

Las familias pueden obtener cuatro iPhone 16 por cuenta nuestra y cuatro líneas de voz nuevas por solo $25/línea al intercambiar cuatro dispositivos elegibles.

Llevarse cualquier Apple Watch nuevo y obtener otro con $300 de descuento al agregar una línea nueva para reloj, incluida una línea de reloj para empresas.

Los clientes de T-Mobile para Empresas que tengan planes Business Unlimited elegibles pueden obtener el iPhone 16 Pro por cuenta nuestra (o hasta $1,000 de descuento en cualquier modelo de iPhone 16) al agregar o hacer upgrade de una línea y además intercambiar un dispositivo elegible; o $730 de descuento en cualquier modelo de iPhone 16 al agregar una línea, y no requiere intercambio.

Todas estas ofertas están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Y eso no es todo: por tiempo limitado, obtén envío gratis en un día y activación gratis al reservar el iPhone más reciente a través de la app T Life o en línea en es.t-mobile.com.

Y en Metro by T-Mobile, la mejor y más grande marca de servicio prepagado del país, todas las personas pueden obtener $300 de descuento en cualquier iPhone 16 con intercambio elegible vía reembolso al instante al cambiarse e inscribirse en Metro Flex Plus a partir del 20 de septiembre. A un costo de $529, es el precio más bajo para un iPhone 16 en servicio prepagado sin contratos, sin verificación de crédito y sin sorpresas, lo que significa que en Metro by T-Mobile no hay Nada de Bla Bla Bla.

La red 5G líder del país

Como la red 5G más grande, rápida y avanzada del país, T-Mobile ofrece una experiencia incomparable en la serie del iPhone 16 Pro. Con velocidades mucho más rápidas —como hasta el doble de las velocidades de carga de la anterior línea de iPhone— los clientes pueden actualizar más rápido sus apps, subir sus videos con más rapidez, hacer llamadas de video en alta definición sin interrupciones y obtener más cobertura en más lugares gracias a que T-Mobile es el único proveedor importante de servicio móvil con capacidades avanzadas de red 5G independiente a nivel nacional como UL-MIMO y PC 1.5 (malas noticias para nuestra competencia: los de azul y los de rojo). Debe ser por eso que casi 50 informes de terceros independientes clasifican constantemente la red 5G de T-Mobile como la líder en velocidad, rendimiento, disponibilidad y estabilidad: una experiencia ganadora en la red 5G más premiada del país.

La libertad de un upgrade, la vida con Magenta Status y ahorros en cualquier plan

La nueva línea de iPhone 16 es superpoderosa en El Un-carrier, ya que les ofrece a los clientes la libertad de un upgrade a un nuevo iPhone todos los años con Go5G Next o cada dos años con Go5G Plus, junto con la garantía de que siempre obtendrán las mismas grandes ofertas en dispositivos que los clientes nuevos. Los planes Go5G más populares de T-Mobile también vienen repletos de beneficios; esto significa que los clientes pueden disfrutar sus shows favoritos desde su nuevo iPhone 16 con acceso al mejor combo de streaming de entretenimiento en servicio móvil con Apple TV+ por cuenta nuestra, Hulu por cuenta nuestra y Netflix por cuenta nuestra, además de wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero, la protección de Scam Shield, ofertas y regalos exclusivos cada semana a través de T-Mobile Tuesdays y más. Eso sin mencionar que los clientes tienen la tranquilidad de saber que las familias pueden ahorrar 20% cada mes, en cualquier plan en comparación con planes similares de nuestra competencia: los de azul y los de rojo.

Como si la vida con El Un-carrier no fuera lo suficientemente fantástica, los clientes también obtienen experiencias y ofertas únicas en hoteles, autos rentados, restaurantes, entradas para conciertos y películas, y más, lo que representa un valor adicional de $1,500 cada año, envuelto con un gran moño de Magenta Status y todo simplemente por elegir T-Mobile. Y ahora es aún más fácil para los clientes acceder a T-Mobile Tuesdays, Magenta Status y más en la nueva app T Life: un app centralizado para todo lo relacionado con T-Mobile, donde los clientes podrán hacer un upgrade de su dispositivo, administrar su cuenta y conectarse con el servicio al cliente. Conoce más aquí: https://apps.apple.com/us/app/t-mobile.

La nueva serie de iPhone 16 combinada con los planes ilimitados para empresas de T-Mobile ofrecen grandes soluciones diseñadas a la medida de los negocios. Los beneficios premium como datos para hotspot móvil ilimitados, wifi en todo el vuelo, Secure Wi-Fi, Microsoft 365 por cuenta nuestra y Scam Shield Premium ayudan a maximizar los negocios desde cualquier lugar. Y cuando los clientes comerciales agregan una nueva línea en la mayoría de los planes Business Unlimited, pueden obtener una tarjeta virtual Mastercard de $150. Además, los clientes de pequeños negocios pueden obtener un crédito de hasta $1,000 por cada línea de voz al agregar 10 líneas o más en Business Unlimited Edge. ¡Son $10,000 por 10 líneas!

Para más información sobre las ofertas de T-Mobile, visita es.t-mobile.com/offers/apple-iphone-deals. Para ver cómo los clientes pueden ahorrar en cada plan, visita es.t-mobile.com/resources/how-to-join-us. Para ver las ofertas de T-Mobile para Empresas, visita es.t-mobile.com/business/apple-business-iphone-deals. Los clientes de Metro pueden consultar las últimas ofertas a partir del 20 de septiembre en hola.metrobyt-mobile.com/deals/apple.

Para conocer más detalles sobre los modelos del iPhone 16, visita www.apple.com.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ahorra aproximadamente 20% con 3 líneas en Go5G Next; usa nuestra calculadora de ahorros en T-Mobile.com/Cambiate para saber cómo puedes ahorrar en servicio móvil y streaming en comparación con AT&T y Verizon. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. El impuesto sobre el precio antes de los créditos y el cargo de $35 por conexión del dispositivo se pagan al momento de la compra. Requieren calificación crediticia y servicio elegibles. Las ofertas podrían no ser combinables con algunas ofertas o descuentos. La cuenta deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos en la factura; los créditos podrían demorar 2 ciclos de facturación. Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente. iPhone: contáctanos antes de cancelar el servicio para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 16 Pro 128 GB: $999.99). Podría requerir intercambio elegible (p. ej., ahorra $1000: iPhone 11 Pro; ahorra $500: iPhone 6). Hasta $1,000 vía créditos en la factura. Máx. 4 dispositivos con descuento por cuenta. 4 por $25/línea: si hay congestión, los clientes de este plan podrían notar velocidades más bajas que otros clientes e incluso más bajas si usan más de 50 GB/mes debido a la priorización de datos. Video en SD. Ilimitado en nuestra red. Mínimo de 4 líneas en el plan; contáctanos si cancelas líneas. Más $5 por línea sin AutoPago; requiere cuenta bancaria o tarjeta de débito. Crédito de $200 por transferencia: vía tarjeta virtual de prepago únicamente aceptada en T-Mobile; no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses; el proceso podría demorar hasta 9 semanas. Requiere nueva línea y transferencia elegibles. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, reactívalas primero. Apple Watch: si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo del precio normal de todos los dispositivos (p. ej., Apple Watch SE 2.a Gen. 40 mm: $299.99). Requiere línea adicional (2 o más en total). Si cancelaste líneas con servicio wearable en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. $300 vía créditos en la factura por el dispositivo de menor precio. Oferta de Metro: la oferta no está disponible si te cambias desde T-Mobile, o si tuviste el servicio de Metro o T-Mobile en los últimos 180 días. Para ser elegible, tu dispositivo de intercambio deberá valer como mínimo $50; consulta el valor de intercambio en https://hola.metrobyt-mobile.com/trade-in.

1 Apple Intelligence estará disponible como actualización de software gratuita. El primer grupo de funcionalidades de Apple Intelligence estará disponible en versión beta el próximo mes como parte de iOS 18.1, iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1, con más funcionalidades que se irán agregando en los meses siguientes. Estará disponible en el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, y en los modelos de iPad y Mac con chip M1 y posteriores, con Siri y el idioma del dispositivo configurados en inglés de EE. UU. Otros idiomas y plataformas estarán disponibles en el transcurso del próximo año. Hacia fines de este año, Apple Intelligence agregará soporte para inglés localizado en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y el Reino Unido. En el próximo año, Apple Intelligence se ampliará a más idiomas como chino, francés, japonés y español.



2 Al 9 de septiembre de 2024, la función de notificaciones de apnea del sueño se encuentra bajo revisión de la FDA y se espera que su autorización se produzca este mes, con disponibilidad en Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 y Apple Watch Ultra 2 este mes. Esta funcionalidad está pensada para detectar indicios de apnea del sueño moderada a grave en personas mayores de 18 años que no tengan un diagnóstico de apnea del sueño.



3 Las funcionalidades satelitales de Apple están incluidas de forma gratuita durante dos años a partir del momento de la activación de un nuevo iPhone 14 o posterior. Para más información sobre la disponibilidad de Emergencia SOS vía satélite, visita support.apple.com/es-lamr/HT213426. Mensajes vía satélite estará disponible en Estados Unidos y Canadá con iOS 18. Asistencia en Carretera vía satélite está disponible actualmente en Estados Unidos con AAA y se lanzará en el Reino Unido con Green Flag en otoño de este año. Los proveedores de asistencia en carretera participantes pueden aplicar cargos por servicio y los usuarios de iPhone que no sean miembros pueden aprovechar dichos servicios de asistencia en carretera pagando por cada uso. Los servicios satelitales de Apple fueron diseñados para ser utilizados en espacios abiertos con visibilidad despejada hacia el cielo. El desempeño podría verse afectado por obstáculos como árboles o edificios circundantes.



4 La funcionalidad de Video en Vivo de Emergencia SOS estará disponible en Estados Unidos con iOS 18.



5 Se basa en la exactitud de las rutas y las distancias en entornos urbanos complejos.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com.

