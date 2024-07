New York Post asegura que Obama no cree que Kamala pueda vencer a Trump

El expresidente de Estados Unidos (EEUU), Barack Obama, no ha expresado públicamente su apoyo a Kamala Harris porque no cree que pueda vencer en las elecciones a Donald Trump.

De acuerdo con el medio The New York Post, el líder demócrata tiene sus reservas sobre apoyar a la vicepresidenta de EEUU y su candidatura presidencial.

Obama, desde que iniciaron las críticas en contra de Biden, se ha mantenido al margen y no ha expresado públicamente su opinión sobre la candidatura demócrata y el peligro de perder las elecciones.

Las aseveraciones de The New York Post sobre que Obama no cree en la capacidad de Kamala para vencer a Trump se suman a la posibilidad de que su esposa lance una candidatura.

Aunque Michelle Obama ha reiterado que no está interesada en convertirse en la presidenta de EEUU desde hace varios años.

Encuestas han revelado que la única candidata que lograría ganarle contundentemente a Trump sería la Michelle, quien tiene una enorme aceptación en el voto indeciso.

“Obama está muy molesto porque sabe que ella no puede ganar”, asegura el prestigioso periódico estadounidense sobre la candidatura de Kamala Harris.

A pesar de que el exmandatario no cree Harris venza al magnate, una última encuesta de Reuters revela que en unas horas la vicepresidenta de EEUU logró superar a Trump por tres puntos porcentuales.

Las elecciones se desarrollarán el próximo 5 de noviembre con resultados de encuestas bastante reñidos para ambos candidatos.